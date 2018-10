ETA.- El Gobierno "acata y calla" cuando habla la Justicia pero admite el "derecho a la crítica social" desde el respeto

Actualizado 26/01/2007 17:26:37 CET

De la Vega alude a Rajoy y remarca que no caben lanzar "gritos de alegría" ni "sombras de sospecha" según gusten o no las decisiones

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, remarcó hoy, en referencia a la decisión judicial sobre el etarra José Ignacio de Juana Chaos, que "cuando la Justicia habla, el Gobierno acata y calla". La posición del Gobierno, destacó, es la de que las resoluciones judiciales "hay que respetarlas". "Todos y todas", enfatizó la portavoz, que hizo extensivo así este principio para el conjunto de partidos y para todas las decisiones. No obstante, admitió que "a veces existe el derecho a la crítica social" --no del Gobierno, precisaron fuentes de Moncloa--, pero también "desde el respeto a la resolución judicial".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De la Vega explicó que la "obligación" del Ejecutivo como Gobierno exige un "plus de responsabilidad" a la hora de realizar valoraciones. "Vivimos en una democracia plenamente consolidada y en un Estado de Derecho fuerte y a pesar del ruido, las dudas y la distorsión que algunos se empeñan en lanzar, las instituciones funcionan", manifestó.

Así, dejó claro que el "Gobierno gobierna, el Parlamento legisla y la Justicia imparte justicia" y que esa es la independencia de poderes que consagra la Constitución y que "funciona". "En base a esa independencia, cada cual asume su responsabilidad con las decisiones que adopta", prosiguió De la Vega, para quien el respeto a las resoluciones judiciales es "esencial en democracia".

QUE NOS GUSTEN "MÁS O MENOS".

La ministra de la Presidencia señaló que la "competencia, la independencia y la imparcialidad de los jueces debe respetarse siempre igual, al margen de que nos gusten más o menos las decisiones que adopten". Este principio, remarcó, debe tenerse "siempre en cuenta, se esté "en el Gobierno o en la oposición".

Sin citar al líder del PP, Mariano Rajoy, que ayer subrayó su alegría por la decisión de los jueces sobre De Juana, la vicepresidenta sostuvo que sobre las decisiones judiciales "no cabe lanzar sombras de sospecha cuando no gustan o gritos de alegría cuando gustan, porque eso no es responsable hacerlo". "En un Estado de Derecho no hay dobles raseros de medir", indicó.

En cuanto a la afirmación de Rajoy de que el Gobierno había sido derrotado con la decisión de la Audiencia de que De Juana mantenga su actual situación penitenciaria, De la Vega estimó que hablar "de derrota o triunfo" no son "los términos correctos". "El Gobierno no ha sido ni es parte en este proceso", señaló la ministra de la Presidencia, que agregó que, por ello, el Ejecutivo no está "ni autorizado ni desautorizado". En este sentido, fuentes del Ejecutivo remarcan que no ha habido instrucción alguna a la Fiscalía.

"El Gobierno ha cumplido con su obligación de que el tribunal conozca la situación de un recluso preventivo para que el tribunal tome las decisiones que corresponden exclusivamente al tribunal en el orden jurisdiccional", comentó De la Vega. "Respeta antes y después todas las decisiones de los jueces --zanjó--. Todas".

DERECHO DE MANIFESTACIÓN, EN CONSTITUCIÓN.

La vicepresidenta señaló que las normas del funcionamiento del Estado de Derecho están en la Constitución y que todo el mundo debe respetarlas, así como la independencia de los jueces. En referencia al PP, expuso que hay que ser "coherentes" y no "incoherentes". "No sólo no hablar o hablar de las resoluciones de los jueces en sentido positivo o negativo cuando nos gustan o favorecen", añadió.

De la Vega fue también interrogada por el hecho de que el PNV y el Gobierno vasco hayan llamado a movilizarse a raíz, en este caso, de la decisión del Tribunal Superior de Justicia Vasco de que el lehendakari, Juan José Ibarretxe, declare como imputado por haberse reunido con Batasuna.

"El derecho de manifestación está en la Constitución y no voy a entrar a valorar el ejercicio de los derechos por parte de otras personas", se limitó a señalar, abogando por respetar la Carta Magna y la Ley. La vicepresidenta del Gobierno no precisó cuándo tendrá lugar la reunión del jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, con el presidente del PNV, Josu Jon Imaz.

UNIDAD SIN "CERRAR LA PUERTA".

En cuanto a cuándo se reunirá la Comisión de Seguimiento del Pacto antiterrorista --que en un principio, se había previsto para ésta semana--, De la Vega aseguró que se trata de una "cuestión de calendario". Dijo que el Ejecutivo sigue teniendo intención de que se reúna "cuando sea posible". "Esperemos que en los próximos días, la próxima semana, pueda celebrarse una reunión", señaló.

Dejó claro que el Gobierno está impulsando esta cita porque los ciudadanos "exigen unidad". Ahora bien, subrayó que a la misma se debe llegar "por la misma puerta" y sin que "nadie se arrogue el derecho a guardar la llave" o intente "cerrar la puerta". En este sentido, recordó que el objetivo del Gobierno es lograr un "gran acuerdo".

CRITICAS DE CALVO SOTELO.

La vicepresidenta fue también preguntada sobre cómo encajaba el Gobierno que el ex presidente Leopoldo Calvo Sotelo haya dedicado a José Luis Rodríguez Zapatero la frase cervantina 'Llaneza, muchacho no te encumbres'. "Hay palabras y actitudes de determinados dirigentes del PP o de algunas personas que a veces resultan difícilmente conjugables en términos de responsabilidad", indicó.

La ministra de la Presidencia se centró entonces en las críticas al PP en materia antiterrorista para subrayar que nadie de "buena fe" puede entender que "dirigentes del PP se hayan empeñado en derrotar al Gobierno en solitario en lugar de trabajar todos juntos por derrotar a ETA". En este sentido, apuntó que Rajoy y otros dirigentes de su partido siguen sin entender que "el único enemigo es ETA, no el Gobierno".

De otra parte, y en cuanto a la detención del etarra Iker Aguirre y a sus intenciones de montar un comando en la costa mediterránea, la vicepresidenta se limitó a señalar que el Ejecutivo trabaja "con toda la intensidad" y que no ha dejado "de trabajar un sólo día en la lucha contra el terrorismo" bajo las líneas de "mayor eficacia" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, "mayor rigor de la Justicia", memoria a las víctimas y unidad. Eso es lo que hemos hecho y seguiremos haciendo todos los días sin descanso --finalizó--. No hay ninguna novedad".