ETA.-Imaz cree que la detención de un liberado de ETA demuestra que no se dan razones objetivas para un final dialogado

Actualizado 26/01/2007 12:16:10 CET

Apuesta por "buscar un escenario de debilitamiento de ETA" que propicie en el futuro el logro de la paz

BILBAO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Josu Jon Imaz, consideró hoy que la detención ayer en Girona del liberado de ETA Iker Agirre, que pretendía organizar un comando, demuestra que "hoy no se dan" las condiciones objetivas para abordar un final dialogado de la violencia. Además, apostó por buscar "un escenario de debilitamiento de ETA" que propicie en el futuro el logro de la paz.

En una entrevista concedida a Onda Cero, recogida por Europa Press, Imaz recordó que "el proceso lo rompió ETA con un atentado brutal, con la tragedia de dos personas asesinadas en Barajas en la T-4 el día 30 de diciembre".

"Esto no quiere decir que renunciemos a conseguir la paz en un futuro. Evidentemente, tenemos que tratar de construir ese escenario de una sociedad en paz y en libertad, pero, para ello, hace falta otras condiciones, una decisión inequívoca y una voluntad firme por parte de ETA de poner fin definitivo a la violencia, que es evidente que hoy, día 26 de enero, no se da", añadió.

En este sentido, recordó que "ayer mismo se conocía que una persona liberada de ETA tratada de entrar por la frontera de Port Bou con las presuntas intenciones de constituir un comando, por lo cual esas razones objetivas para que pudiese existir un camino de final dialogado de la violencia, hoy no se dan".

"Para ello, haría falta una voluntad inequívoca por parte de ETA claramente expresada o, en su caso, también sería un paso positivo que tampoco se ha dado, que Batasuna alzara su voz ante esta amenaza, esta tragedia, ante el asesinato de dos personas el día 30 de diciembre", señaló.

A su juicio, "el descontento en sectores sociales y políticos del mundo de Batasuna" con la acción terrorista de Barajas "ha sido profundo, pero es verdad que no vale con eso". "Eso puede ser un pequeño paso, pero no suficiente. Hay que alzar la voz. No vale sólo con expresar en privado determinados sentimientos, si luego no se tiene el coraje político, en un momento determinado, de hacer frente a esta situación", apuntó.

Recordó que, tras la ruptura de la anterior tregua en el año 2000, "hubo gente que salió de ese mundo y constituyó un partido político democrático como es Aralar", en referencia a "Patxi Zabaleta y otros que tuvieron el coraje para hacerlo". En este sentido, recordó que, "hoy, de momento, nadie lo ha hecho" en Batasuna.

Para el dirigente jeltzale, el Gobierno de Zapatero "no está deseando negociar", sino que inició "un camino en mayo de 2005 con la resolución del Congreso", cuando existían "circunstancias sólidas para pensar que un proceso de paz podría ser posible".

"Pero ETA ha cerrado esa vía el día 30 de diciembre y yo personalmente creo, por lo menos, es lo que ha transmitido el ministro de Interior a nuestro portavoz parlamentario, Josu Erkoreka, que, en las circunstancias actuales, no se cumplen las condiciones que aquella resolución del Congreso indicaba y que sólo si estas circunstancias cambiasen de forma notable, estaríamos en condiciones para ello", subrayó.

Además, reiteró que, "en ningún caso, el futuro político de este país puede ser negociado con una organización terrorista" y con "un encapuchado". En este sentido, consideró que el tema de Navarra, pese a lo que se ha dicho, "no han estado encima de la mesa por parte del Gobierno en la negociación con ETA". "Yo nunca lo hubiese admitido porque me habría parecido violentar la voluntad democrática de una sociedad, en este caso, de la sociedad navarra", dijo.

El líder del PNV manifestó que "ahora es el momento en el que corresponde, fundamentalmente, hacer frente a la actividad terrorista a través del acuerdo entre los partidos políticos, hacerlo con los instrumentos también policiales que tiene un Estado de Derecho, de buscar el apoyo, en estas circunstancias, más que nunca, a las personas que han sido víctimas del terrorismo, de tener un discurso que deslegitime la actividad terrorista de ETA a través de una separación clara de lo que pueden ser problemas políticos, objetivos políticos legítimos que algunos podamos tener, de la actuación del chantaje, la amenaza y la violencia para conseguirlos".

En su opinión, se deben aplicar los mecanismos del Estado de Derecho "sin excepcionalidades, sin políticas de excepción" que "no fortalecen al Estado de Derecho, sino que lo debilitan". En esta línea, dijo que, "a partir de aquí", hay que buscar "un escenario de debilitamiento de ETA que en un futuro haga posible que otros escenarios se puedan llevar a cabo".

PNV EN EL GOBIERNO CENTRAL

Preguntado por si es partidario de que el PNV entrase a formar parte, a través de un ministro, en un Gobierno de Rodríguez Zapatero, Josu Jon Imaz aseguró que no es un escenario que se plantee "si quiera su partido".

"Ha habido momentos a lo largo de los últimos 30 años de democracia en los que este tipo de debates se han planteado en el PNV sin ningún tapujo. Tengo el recuerdo todavía en el año 93, el último Gobierno de felipe González, en el que este debate se planteó", dijo, para recordar que también "este debate también estuvo flotando en el año 96 cuando CiU y el PNV llegaron a aquel acuerdo con el PP tras las elecciones generales", añadió.

No obstante, precisó que, en la actualidad, "ni es hipótesis ni es debate". "Es sencillamente un debate que, al día de hoy, no contemplamos. Nosotros hemos procurado en los últimos dos años porque entendíamos que era bueno para el país, para la sociedad, para la estabilidad política y también para la estabilidad económica, alcanzar acuerdos sobre los elementos básicos y estructurales de las políticas económicas. Hemos alcanzado dos acuerdos presupuestarios, hemos buscado la mejora de la competitividad de la sociedad, de las políticas económicas y, a su vez, dando estabilidad a una formulación de Gobierno, pero no es un escenario que nos planteemos a día de hoy", aseguró.

BATASUNA EN LAS INSTITUCIONES

El dirigente jeltzale manifestó que no teme a una coalición entre Batasuna y PSE-EE que deje fuera del Gobierno vasco a su partido, y expresó su deseo de que la formación abertzale "pudiese ser una fuerza democrática, de izquierdas radical, que estuviese en las instituciones y que, con normalidad, pudiese llegar a acuerdos con otras formaciones".

"Evidentemente, en términos democráticos, me correspondería, en ese momento, defender legítimamente ante la ciudadanía los proyectos para seguir en las instituciones gobernando. Pero, ojalá llegase ese día porque supondría que, desde el punto de vista democrático, hemos dado grandes avances", apuntó.

No obstante, precisó que "hoy esas condiciones, es evidente que no son posibles, ni numéricamente". "Y, además, tenemos un Gobierno tripartito en el País Vasco, ideado por el PNV, que todavía tiene dos años y medio, prácticamente, de recorrido por delante. Pero, ojalá desde el punto de vista democrático eso fuese posible porque tuviésemos una fuerza democrática que cumpliese esas condiciones", destacó.