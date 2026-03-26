La Eurocámara pide investigar la implicación de empresas chinas en un plan de la UE para competir con Pekín

Archivo - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, se reúnen con el presidente de China, Xi Jinping, en el marco de la cumbre UE-China. - ALEXANDROS MICHAILIDIS // EUROPEAN COUNCIL

BRUSELAS 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha reclamado a la Comisión Europea que realice una investigación sobre la presunta implicación de empresas chinas en proyectos de la iniciativa europea Global Gateway, un programa de inversiones lanzado en 2021 para tratar de situar a la UE como alternativa a China como inversor mundial y contrarrestar su peso geopolítico.

El documento, aprobado con 371 votos a favor, 146 en contra y 80 abstenciones, expresa la preocupación por informaciones que indican que varias empresas chinas estarían implementando proyectos en violación directa del objetivo de la iniciativa de presentar una opción distinta a la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China.

En ese sentido, los eurodiputados han solicitado al Ejecutivo comunitario una "investigación inmediata" sobre la participación de todas las empresas chinas en el programa Global Gateway, y han lamentado "la falta de claridad y transparencia" en asuntos como su financiación.

Asimismo, han considerado que la Comisión debería abandonar "un enfoque excesivamente centralizado y verticalista" en la planificación de proyectos de Global Gateway y adoptar "una respuesta basada en la demanda que responda a las necesidades" de los países socios, fomente la participación del sector privado, "al tiempo que respete altos estándares sociales y ambientales" y se alinee con "los intereses y valores de la UE".

La estructura actual de la iniciativa, según el documento, no ha facilitado que la Eurocámara ejerza sus funciones de control ni que contribuya a la diplomacia parlamentaria, por lo que considera que "una mayor participación del Parlamento es fundamental para garantizar la legitimidad democrática y la transparencia de Global Gateway".

En opinión de los eurodiputados, la iniciativa lanzada en 2021 como una iniciativa de infraestructura de 300.000 millones de euros, debería centrarse en inversiones en energía, materias primas críticas y la transición ecológica "para reducir la dependencia de la UE de sus rivales extranjeros".

Para ello, han considerado la Comisión debe promover la Global Gateway "de forma eficaz y rápida" como "una alternativa sostenible a las agresivas iniciativas de rivales como China y Rusia".