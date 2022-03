El exDAO Pino dijo que Villarejo no le informó de ninguna investigación sobre Dina Bousselham o Pablo Iglesias

El ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino a su llegada para declarar en el caso que investiga el presunto robo del móvil de la ex asesora de Podemos en el marco del caso Villarejo.

El ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino aseguró ante la Audiencia Nacional que el comisario jubilado José Manuel Villarejo no le informó de ninguna investigación sobre el exlíder de Podemos Pablo Iglesias o la exasesora de este Dina Bousselham. "A nosotros no nos aportó ninguna información", dijo.

En el marco del interrogatorio que se celebró el pasado 15 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, el ex alto mando negó haber tenido conocimiento del robo de la tarjeta del móvil de Bousselham y negó también haber dado instrucciones a Villarejo para investigar a Iglesias o para sustraer información a su exasesora.

Su declaración se enmarcó en las últimas diligencias de la pieza 10 del 'caso Villarejo', donde se investiga el recorrido que tuvo la tarjeta telefónica desde que a Bousselham le robaron el móvil en un centro comercial en 2015 hasta que parte de su contenido apareció publicado en la prensa.

Pino, que declaró en esta ocasión en calidad de testigo, confirmó que el comisario estuvo adscrito a su departamento en 2015. Aseguró, sin embargo, que no tuvo conocimiento de que se llevara a cabo entonces una investigación sobre Iglesias y negó que el comisario le comunicara ninguna operación al respecto.

El exdirector adjunto operativo insistió en que no tuvo conocimiento ni de modo formal ni informal de que se hiciera un requerimiento a Interviú para la entrega de un pendrive relativo a la tarjeta.

Pino aseguró al fiscal Miguel Serrano que Villarejo no le facilitó información relativa a Bousselham. "Yo era el DAO. Yo ni recibía papeles ni recibía comunicaciones", dijo el exalto mando para luego insistir en que en este caso en particular no supo nada. De hecho, subrayó que no supo de la existencia de Dina Bousselham y de su nombre hasta después de que se jubilara.

En el marco del interrogatorio, el fiscal hizo referencia a unos mensajes de Pino al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez en los que insinuaba que a Bousselham le habían robado el móvil "desde dentro".

El exDAO aclaró en sede judicial que "sería un comentario sin ninguna intencionalidad". "Hablar por hablar", insistió tras recordar que en 2019 estaba jubilado. Ante tal afirmación, el fiscal aseguró que un hombre de su cargo "lo más normal" es que hable de lo que sepa, pero Pino insistió en que no sabía nada al respecto.

"No he conocido la existencia de ninguna tarjeta siendo director adjunto operativo ni después. Ha sido a través de la prensa. No tengo conocimiento de nada", dijo. Al hilo, el ex alto mando aseguró que no sabía que hacía en el juzgado de la Audiencia Nacional cuando no conoce "ni la existencia del pendrive ni la existencia de doña Dina".

Reiteró que siguió el caso por la prensa porque "estaba interesado" ya que Iglesias, según dijo, le acusó "poco menos de ser el culpable de la revolución francesa".

A preguntas del fiscal, explicó que "Villarejo era un agente encubierto o similar donde él aportaba las informaciones que estimaba oportunas". Así, subrayó que "no se le pedía" la información en la mayoría de los casos.