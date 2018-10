Un exdirectivo de CAM acusado de dietas y préstamos irregulares dice que no se hace responsable "de los actos de otros"

Actualizado 26/01/2015 14:57:37 CET

Niega que interviniera en las retribuciones y en la concesión de créditos de más de 18 millones a sus empresas inmobiliarias

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Comisión de Control de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Juan Ramón Avilés ha rechazado este lunes cualquier responsabilidad en la aprobación de las dietas irregulares que cobró en la entidad y en la concesión de préstamos a sus empresas inmobiliarias.

Avilés ha precisado que fue el Consejo de Administración quien avaló las retribuciones de los directivos que formaron parte de la Comisión de Seguimiento y Control de la Tenedora de Inversiones (TI), entre ellos él mismo, y los créditos que recibió, por importe de 18,9 millones de euros.

"Soy responsable de mis actos, no de los actos de otros", ha indicado ante el tribunal de la Audiencia Nacional, presidido por la juez Teresa Palacios. El abogado y empresario se enfrenta a una petición fiscal de dos años y medio de prisión por un delito de otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de tercero.

El acusado ha defendido vehementemente la legalidad de las remuneraciones y ha justificado los más de 300.000 euros que se le abonaron por su cargo de presidente de la Comisión de TI asegurando que su trabajo se incrementó. "Participábamos en reuniones de más de dos horas e incluso, en ocasiones, parábamos para comer", ha dicho.

Avilés ha asegurado que esta labor no tenía nada que ver con la que realizaba en la Comisión de Control de CAM, donde percibía dietas hasta tres veces menores. "Es como comparar churras con merinas", ha dicho. También ha precisado que las retribuciones cobradas en la CAM y sus participadas "estaban por debajo del mercado".

PRÉSTAMOS

En cuanto a los créditos recibidos, Avilés ha precisado que no participó en su concesión y ha dicho que, como miembro de la Comisión de Control no votaba los préstamos sino que se limitaba a recibir información sobre decisiones adoptadas por el Consejo de Administración. "¿Qué quiere usted, que me tape los oídos?", ha espetado al abogado de la acusación que ejerce la Fundación CAM y el Fondo de Garantía de Depósitos, que le pregunta sobre este particular.

El acusado ha recibido en varias ocasiones advertencias de la presidenta del tribunal por el tono empleado en sus respuestas. Palacios le ha pedido que contestara "con más corrección" o que "guardara las formas".

La CAM concedió el dinero a 'La Vereda de Sucina', una empresa que controlaba a través de sociedades interpuestas y varios familiares, entre ellos sus hijos y su hermana, que figura como administradora de la compañía.

Avilés ha defendido la cualificación de ésta última para este cargo y ha asegurado que el dinero para que comprara acciones de la constructora se lo dejó su mujer "de forma documentada". También ha acusado al que fuera su banco de "asfixiarle" con los intereses del préstamo, que asumió el Banco Sabadell, tras comprar la CAM por un euro. "No he pagado, no tengo dinero", ha concluido.

El expresidente de la Comisión de Control se sienta en el banquillo junto al exdirector general de la caja, Roberto López Abad. El juicio continuará esta tarde con la declaración de los 18 directivos declarados partícipes a título lucrativo.