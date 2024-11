El exjefe de Gabinete de Ábalos confirma una reunión de Aldama en el Ministerio pero rechaza que tuviera "pase especial"

Cuenta que Jéssica viajaba como acompañante de Ábalos, aunque resalta: "Jamás pagué ni un solo euro de un viaje de esta señorita"

El exdirector del Gabinete del exministro José Luis Ábalos, Ricardo Lorka Mar, ha reconocido este viernes en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' que el presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, estuvo en el Ministerio de Transportes en una reunión como representante del estado mexicano de Oaxaca. Dicho esto, ha señalado que no le consta que el empresario gozara de un "pase especial" para entrar en la sede ministerial.

Mar ha precisado que cuando se celebró esa reunión era asesor técnico del ministro sobre relaciones internacionales, no jefe de Gabinete, cargo que pasó a ejercer en julio de 2020.

Esa reunión fue, según ha contado, la primera vez que él coincidió con Aldama, y ha explicado que el objetivo del encuentro era preparar la firma de un protocolo de colaboración para que empresas españolas, tanto públicas como privadas, pudieran desarrollar infraestructuras ferroviarias y portuarias "que no tenían" en ese estado de México.

"A mí se me presenta" Aldama "como representante de Oaxaca, no era desde luego un representante del Ministerio. Para mí, ese señor no era parte del Ministerio, ni en ese momento ni nunca", ha asegurado Mar.

Hasta Oaxaca viajó después una delegación del Ministerio para firmar ese 'memorándum' y "hablar de todas las posibilidades para las empresas españolas", ya que "para hacer ferrocarriles Ineco, Adif y Renfe son punteras en todo el mundo", ha añadido.

En ese viaje, Mar coincidió también con Aldama, "que no formaba parte de la expedición oficial", según ha indicado, antes de señalar que no le veía frecuentemente y que las ocasiones en que sí lo vio "fueron pocas": "Ni todos los días ni con asiduidad".

"A mí no me consta que Aldama tuviera pase especial o trato diferencial", ha agregado el exjefe del Gabinete de Ábalos, que ha manifestado que en ese momento no le dio importancia a la presencia del empresario en el Ministerio, pero que comprende que ahora sí la tenga para los investigadores de la causa que instruye la Audiencia Nacional.

Además, ha dicho desconocer qué pasó en el viaje a España de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y en la compra de mascarillas a la presunta trama de corrupción, porque en esos momentos, enero y marzo de 2020 respectivamente, todavía no era director del Gabinete.

Y ha negado haber recibido 12.000 euros por parte de Koldo García, el exasesor personal de Ábalos que da nombre a la causa. "Cada ministro decide cómo se organiza su Gabinete, entre mis funciones no estaban las que el ministro había dado a Koldo", ha indicado.

LOS VIAJES DE ÁBALOS

Mar ha explicado que uno de sus cometidos era organizar los viajes oficiales del ministro, aunque no la parte de acompañantes, y ha subrayado que mientras fue director del Gabinete "no se pagó ni un solo euro en viajes que no fueran a personal del Ministerio y que no fueran oficiales".

Preguntado si conocía a Jéssica, ha reconocido que "sí" y que "acompañaba al ministro en algún viaje", antes de manifestar que "nunca" firmó ni hubiera firmado una asignación a esa mujer.

"Yo en muchos viajes no estaba porque no eran viajes del Ministerio. Y siendo director del Gabinete jamás se pagó, a mí no me consta, ni un solo euro en un viaje de esta señorita, porque no era parte del Ministerio", ha hecho hincapié.

Igualmente, Mar ha reconocido que el ministro iba en el verano de 2020 a participar en un vuelo Madrid-Tiflis organizado por Aldama como asesor de Air Europa que finalmente no se realizó por la pandemia.

El vuelo estrenaba una línea que unía España y Georgia y en la lista de invitados figuraba Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, según ha confirmado.