Un exministro de González remite una carta a Sánchez donde le acusa de poner en riesgo al Estado: "Me causáis vergüenza"

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exministro socialista de Obras Públicas en el Gobierno de Felipe González y exportavoz del PSOE en el Congreso, Javier Sáenz Cosculluela, ha remitido una carta al secretario general del partido, Pedro Sánchez, en la que afirma que la actual Ejecutiva Federal le causa "vergüenza" y les acusa de haber puesto "en riesgo" el modelo de Estado definido en la Constitución.

En la misiva remitida al candidato socialista a la investidura, a la que ha tenido acceso Europa Press, el también diputado constituyente ha asegurado que los pactos que el PSOE está firmando con Junts, ERC, Bildu, BNG o Sumar afectan "severamente a la convivencia", combatiendo así la posibilidad de llegar a acuerdos con "la derecha democrática de España" que, "guste o no", representa "a media España".

SERVIDUMBRE ANTE EL NACIONALISMO SUPREMACISTA

"Os estáis apartando de los valores que caracterizaban al PSOE, estáis propiciando un decaimiento de la democracia y de nuestras instituciones, promoviendo una ley de amnistía que os coloca en posición de servidumbre frente a un nacionalismo supremacista, reaccionario y desintegrador", continúa la carta.

En opinión de Sáenz, los actos políticos de la actual dirección socialista ponen "en riesgo" el modelo de Estado que surgió de la Carta Magna, rechazando la posibilidad de llegar a acuerdos y a entendimientos con el PP. Esa actitud, para el exdirigente del PSOE, "nada bueno propicia para nuestro futuro colectivo".

"Veis el abrazo de un oso en los pactos internos de la derecha y, podemizados, no alcanzáis a ver al otro oso que nos está apresando", ha añadido, preguntándose a su vez por las "convicciones democráticas" que llevan al actual PSOE a alejarse de "los grandes acuerdos y reformas".

Tras más de 50 años de "militancia honorable y digna", Sáenz ha declarado que Sánchez y la Ejecutiva Federal socialista no actúa en su nombre. "No me represento más que a mí mismo, ya no soy portavoz de nadie, pero debo deciros que me causáis vergüenza. Protesto por vuestros actos políticos", prosigue.

Sáenz cree que "es muy triste" llegar a "estas conclusiones" tras haber sido portavoz del PSOE en el Congreso, diputado en la legislatura constituyente y ministro de Obras Públicas y Urbanismo. Por ello, ha pedido al actual partido que cese en su "empeño" y convoque elecciones para salir "del actual marasmo".