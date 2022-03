Expertos advierten de que las sanciones económicas no sirven para parar "a nadie" y que China no soluciona el conflicto - CES CARDENAL CISNEROS

Alertan de un incremento del suicidio durante y después del conflicto

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Varios expertos que se han dado cita este jueves en la mesa redonda del CES Cardenal Cisneros para abordar las consecuencias de la guerra en Ucrania han advertido de que las sanciones económicas "no sirven para contener a nadie" y que China juega un papel "fundamental" en el conflicto pero no tiene la llave para solucionarlo.

En esta mesa redonda, presentada por el periodista y director de Relacionales Institucionales de Vozpópuli, Agustín Valladolid, se ha analizado con expertos de máximo nivel y desde una perspectiva multidisciplinar las consecuencias que tendrá este conflicto.

En este contexto, el analista de relaciones internacionales Florentino Portero se ha referido a la "guerra económica" iniciada por Estados Unidos y ha dicho que las sanciones impuestas a Rusia "no sirven para contener a nadie". "No tienen nada que ver con la guerra de Ucrania, sino con el posUcrania, con cómo Rusia va a quedar en el mundo si se queda parcialmente" con el país invadido.

Asimismo, también ha aludido al papel que juega China al que ha considerado un "actor fundamental", pero del que ha dicho que "no tiene la llave" para solucionar un conflicto que se alarga desde hace un mes. "China tiene mucho que ver con el posUcrania y con cómo va a quedar configurado el mundo después de este conflicto a partir, sobre todo, de la guerra económica", ha recalcado.

Por su parte, la jefa del Servicio de Estudios de la CEOE, Edita Pereira, ha recordado que la invasión de Ucrania se une a la difícil situación que todavía arrastraba la economía española desde la crisis sanitaria de la Covid-19 y ha concretado que 2022 va a ser un año "muy complejo" para empresas y consumidores por la situación de incertidumbre generada por este delicado contexto.

Al hilo, ha advertido, además, que el conflicto en Ucrania puede cambiar las relaciones internacionales, el sector energético a futuro y el orden de las cadenas de valor y ha puesto de manifiesto la importancia de Rusia y Ucrania como actores muy relevantes en la producción de materias primas como gas y carbón, acero, metales y algunos minerales y cereales.

DAÑOS PSICOLÓGICOS

Desde una perspectiva psicológica, el profesor de Psicología en el CES Cardenal Cisneros y experto en psicología de catástrofe, Fernando Muñoz, ha apuntado que como consecuencia de la invasión de Ucrania puede haber trastornos mentales "cronificados" en la población que vayan más allá de una generación. "No es descabellado pensar que se producirá un incremento del suicido durante el conflicto y después del conflicto", ha alertado.

En este sentido, Muñoz ha indicado que a los refugiados no solamente hay que acogerlos, sino también darles una vida digna. "Se les puede ayudar psicológicamente, pero vamos a necesitar tiempo, inversión y mucho esfuerzo en un marco de confianza", ha afirmado.

En la mesa redonda también ha participado el General de División (retirado), Vicente Díaz de Villegas, que se ha mostrado crítico por la falta de apoyo militar de la OTAN a Ucrania para hacer frente a la invasión rusa: "Me sorprende que los ucranianos no hayan tenido más apoyo de armamento mayor por parte de la OTAN". A su juicio, la entrega de armas que se está produciendo es para "tranquilizar la conciencia de los políticos que son los que deciden lo que se hace y lo que no".

Para Díaz de Villegas "la invasión no puede terminar en ocupación" y ha señalado que al presidente ruso Vladimir Putin, al que ha calificado como "una mezcla entre nazi y comunista", una persona muy peligrosa que le gustan "los títeres como tienen en Bielorrusia".