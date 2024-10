Expertos apuntan a la GenIA como transformadora de los modelos de negocio y empoderadora de los trabajadores

Advierten de la importancia de abordarla de manera holística y de la formación de las plantillas

La Inteligencia Artificial Generativa (GenAI) es una tecnología disruptiva que tiene el poder de transformar modelos de negocios, impulsar la eficiencia de los procesos empresariales y mejorar la atención al cliente, al tiempo que a nivel interno se posiciona como un acompañante (copilot) de los trabajadores a los que logra empoderar en el desarrollo de sus funciones.

Así lo han puesto de manifiesto directivos empresariales especializados en Inteligencia Artificial Generativa (GenAI) durante el encuentro 'Aprovechar la IA generativa para mejorar la productividad y el mercado de trabajo', una cita enmarcada en la iniciativa Ejecución de Oportunidades, un proyecto de Europa Press en colaboración con la consultora McKinsey & Company.

En el debate sobre las potencialidades de la IA Generativa han participado el socio junior de McKinsey & Company, Alberto Martín; el profesor del Departamento de Operaciones, Innovación y Data Science de Esade, Marc Torrens; el director global de Desarrollo de Soluciones de Minsait (Indra Group), Javier Muñoz Lagarón; el director global de Transformación de Prosegur, Miguel Torres, y el responsable de Nuevas Formas de Trabajar de Repsol, Guillermo Lorbada.

Todos ellos han coincidido en el potencial de la IA Generativa para el impulso de la productividad empresarial y han identificado esta tecnología no como una amenaza, sino como una oportunidad para los trabajadores, que pueden ver impulsadas sus capacidades.

Desde la visión global de una consultora, Alberto Martín ha asegurado que "2024 ha sido el año donde más empresas han comenzado a implementar soluciones de GenIA" encaminadas tanto al incremento de ingresos, como a la reducción de costes.

En materia de ingresos, ha considerado que Marketing y Ventas es el área donde esta tecnología aporta "más soluciones", al lograr más personalización, y en el ámbito de reducción de costes, ha apuntado a su importancia en la atención al cliente. Además, ha remarcado su papel en el ámbito de los 'copilots'.

Inmerso en el ámbito tecnológico, Muñoz Lagarón ha apuntado a la relevancia de la IA en el desarrollo de software, pero también ha destacado que "IA generativa como tal, lo que está aportando es una capacidad de interacción con el usuario final mucho más sencilla".

Con la seguridad como objetivo corporativo de Prosegur, Miguel Torres ha apostado por la IA Generativa para hacer más eficientes los procesos, así como para modernizar la oferta de productos y servicios para los clientes. Además, ha coincidido en el poder de esta tecnología a la hora de personalizar procesos.

En Repsol ven la IA Generativa como una oportunidad que va a transformar la manera de trabajar, por lo que la compañía adoptó una estrategia global que implementa a través de un centro de competencias.

"Yo creo que estamos en un momento en que hay una sobreexcitación en este tipo de tecnología", ha aseverado desde Esade el profesor Marc Torrens, quien ha considerado que "obvio" que la IA "va a transformar todos los negocios", pero "es pronto y se va a necesitar más tiempo de lo que la gente piensa".

UNA VISIÓN HOLÍSTICA

Para lograr una transformación de GenIA satisfactoria, el socio de Mckinsey ve necesario tener una visión y una estrategia centralizada y global que aspire a transformar el negocio de manera holística y ser capaz de implementarlo. Además, son importantes el talento, contar un modelo operativo para el desarrollo de las soluciones, así como tecnología y los datos.

A estos factores se suma un reto adicional que es la adopción y el escalado, ya que "un modelo que no se usa no sirve para nada", así como los riesgos de la IA, tanto en materia de alucinaciones como de requerimientos regulatorios.

Por su parte, el directivo de Indra se ha centrado principalmente en los datos, ya que, a su juicio, la IA es "la punta del iceberg" de una estructura de datos bien estructurada que debe tener la compañía para sostener la toma de decisiones. Además, ha apuntado al "sentido común", el cambio cultural en el seno de la empresa y la resistencia de los empleados.

Para Miguel Torres, los retos en Prosegur pasan por la incorporación de la IA Generativa a los sistemas que ya tiene la compañía para que no sean casos aislados, así como por la capacitación de talento. Además, ha abogado por cuidar la información sensible y los datos.

En el centro de competencias de Repsol afrontan retos que pasan por aspectos como la sistematización, ser capaces de transformar el negocio, pero también trabajan con 'tracks' que ayudan a materializar retos concretos en materia de productividad y capacitación de personal o del uso de responsable de esta tecnología.

"Nosotros visualizamos que la IA generativa lo que viene es a multiplicar las capacidades que tienen los empleados, las personas, viene a ayudar a las personas a que sean más eficientes, viene a facilitarte tu día a día en el trabajo", ha remarcado.

Desde Esade, Torrens ha destacado la importancia del aspecto técnico a la hora de formar a las personas, pero también de las "soft skills" (competencias blandas) porque "en un mundo cada vez más tecnológico todas esas capacidades blandas serán las que van a distinguir una persona de la otra" y una máquina nunca las va a poder hacer.

LA OPORTUNIDAD DE LOS 'COPILOTS'

A juicio de Alberto Martín, "IA generativa tiene un potencial de incrementar la productividad" y en un temporal de cinco o diez años "será una fuerza o una tendencia que marque el mercado laboral" y habrá que formar a la gente para que la use como "copilot'. No obstante, también ha apuntado a otras tendencias que no puede resolver una máquina, como aquellas relacionadas con el cuidado o la salud.

Desde Indra, Muñoz Lagarón se ha mostrado optimista y ha apostado por aprender a utilizar la IA para que trabaje para las personas y aprender a convivir con esta tecnología más que verla como un problema. En el mismo sentido se ha expresado el directivo de Prosegur, que ha considerado que traerá oportunidades y habrá que adaptarse, porque conllevará nuevos roles y trabajos.

"Nosotros con la IA generativa lo que estamos viendo es que en realidad lo que está generando son oportunidades a las personas", ha afirmado el directivo de Repsol, quien ha apuntado a que esta tecnología traerá productividad, así como bienestar al empleado, que al contar con más tiempo podrá dedicarse a temas más relevantes.

Desde el mundo académico, Marc Torrens ve la IA "como una oportunidad". "Al final es una tecnología que nos empodera, nos permite hacer más y mejores cosas", ha asegurado, Torrens, quien ha considerado que la IA Generativa resituará las profesiones y las personas harán cosas que la máquina nunca podrá hacer.

LA RECAPACITACIÓN PARA ENTENDER LA IA

El 'upskilling' y 'reskilling' son dos claves de la integración de la IA Generativa en las empresas. Alberto Martín, desde McKinsey & Company, ha abogado por programas de formación a empleados para que sepan sacar el mayor provecho a estas herramientas y conocer los riesgos.

En Minsait apuestan por la formación en todo tipo de inteligencias artificiales, no únicamente la generativa y dentro de la 'Escudería Minsait' abogan por formar "pilotos" que sepan hacer frente a las diferentes tecnologías.

En Repsol abogan por la capacitación, pero también el acompañamiento, la medición y la comunicación. A todo ello, Torrens añade la importancia de "quitar la capa de magia que a veces rodea a la IA" para que la gente entienda que son sistemas que generan "contenido plausible".

