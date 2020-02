Expresidentes del Granada y del Valladolid dicen que tenían información de su entorno sobre posibles amaños de Osasuna

Publicado 10/02/2020 12:30:34 CET

PAMPLONA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes del Granada y del Valladolid en la temporada 2013/2014, Enrique Pina y Carlos Suárez, respectivamente, han afirmado este lunes que tenían información de su entorno futbolístico de que Osasuna estaba realizando al final de temporada movimientos para amañar partidos o para primar a terceros con el fin de salvar la categoría en Primera División. En aquella temporada, Granada y Valladolid también estaban compitiendo por salvar la categoría.

Enrique Pina, que ha declarado como testigo en el juicio del caso Osasuna, ha señalado que trasladó la información que tenía al presidente de la Liga, Javier Tebas.

"Había oído que Osasuna se estaba moviendo, es información que tengo mi entorno, de mi director deportivo -Juan Carlos Cordero-, hablaba con jugadores, había ambiente avisando de que se estaba comentando", ha dicho.

Enrique Pina ha afirmado que una de las personas que le dio esta información fue el director deportivo del Granada. "Tenía llamadas de gente del fútbol que decía que se estaban moviendo", ha dicho.

El expresidente del Granada ha afirmado que "se hablaba" de que Osasuna tenía pactado un empate contra el Espanyol y de que Osasuna ganaría el último partido contra el Betis.

Así, ha explicado que estuvo personalmente con el entonces jugador del Betis Antonio Amaya, acusado en este caso, y que le pidió que en la última jornada contra Osasuna "hicieran lo máximo para que no sucediera lo que decían que iba a suceder". "Él me dijo que no le había hecho ningún comentario al respecto. Me negó la existencia de acuerdo. Él, como jugador del Betis, me dijo que no le había llegado nada del tema de Osasuna", ha dicho.

No obstante, Enrique Pina ha explicado que, al poner su información en conocimiento de Tebas, "pretendía por todos los medios que antes del partido se paralizase todos si había algo, que los partidos fueran normales".

Por su parte, el expresidente del Valladolid Carlos Suárez, que también ha declarado como testigo, ha dicho que él tuvo conocimiento de que Osasuna se estaba moviendo para tratar de pactar partidos porque así se lo informó en primer lugar Alberto Marcos, entonces director deportivo del Valladolid, y posteriormente lo habló con Javier Tebas, que a su vez, según ha dicho, también manejaba información sobre estos hechos.

Carlos Suárez ha señalado que no tiene "ni idea" de quién le facilitó la información a Alberto Marcos y ha considerado que, "después de 19 años como profesional, supongo que tendría sus contactos en los vestuarios".

Suárez ha afirmado que, según su información, primero Osasuna intentó "comprar" el partido contra el Espanyol, pero finalmente "pactaron el empate, que le valía al Espanyol para la permanencia, y a Osasuna le valía si coincidían el resto de resultados".

En este contexto, ha asegurado que Alberto Marcos, Javier Tebas y él mismo decidieron ponerse en contacto con el Espanyol, a modo de "señuelo", para ver si aceptaba una prima por ganar el partido contra Osasuna para recabar información.

Según ha señalado, en el Espanyol rechazaron esa opción porque "ya habían llegado a un acuerdo con Osasuna". Carlos Suárez ha asegurado que el contacto en el Espanyol era el jugador Sergio García. "Yo le comunico al presidente de la Liga que tenía buena relación con el agente de Sergio García y que le podía llamar para intentar que cambiaran de opinión", ha señalado.

A continuación, ha asegurado que sabía que Osasuna había ofrecido una prima a jugadores del Betis por ganar al Valladolid porque así se lo confirmó Jordi Figueras -entonces jugador del Betis y acusado en el juicio-. Sin embargo, el abogado de Figueras le ha dicho que en ninguna de sus dos declaraciones en la fase de instrucción habló de este hecho. Suárez ha dicho, no obstante, que Figueras no le dijo ni que se hubiera reunido con miembros de Osasuna ni que hubiera cobrado primas del club navarro.

Suárez ha negado que su club intentara que el Betis se dejara ganar contra el Valladolid. "No sólo no intenté comprar ningún partido del Betis sino que no he intentado comprar un partido en mi vida", ha afirmado, muy molesto con el abogado que le ha formulado esa pregunta, que ha llegado a calificar como una "estupidez".

También ha respondido Carlos Suárez sobre un mensaje de móvil que envió a Javier Tebas diciendo: "Igual pierdo y me llevo a esos golfos de Osasuna conmigo". Ha negado que este mensaje tuviera relación con el último partido del Valladolid, que efectivamente perdió su equipo. "Quiero decir que teníamos que pillarles, si demostrábamos que lo estaban haciendo tenían que haber descendido a Osasuna. Osasuna no ha sido responsable de habernos descendido", ha dicho. Además, ha negado que tenga animadversión hacia Osasuna, pero sí animadversión a los movimientos para pactar resultados.

Por otro lado, ha asegurado que el entonces jugador de Osasuna Sisinio Fernández estaba intentando recabar información a través de los capitanes de Osasuna sobre los movimientos que estaba realizando el club navarro con terceros equipos y ha asegurado que el presidente de la Liga ofreció "proteger" el contrato de Sisinio Fernández para que pudiera hablar de lo que estaba ocurriendo. No se materializó esta protección porque el jugador "no debió de decir nada". Este mismo lunes, en su declaración como testigo, Sisinio Fernández ha afirmado que él no tenía información sobre amaños y que tampoco llamó al Valladolid para advertírselo.