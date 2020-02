Exteriores dice que "nada cambia para los ciudadanos" en El Aaiún, donde la oficina no ejercerá funciones consulares

Publicado 19/02/2020 16:02:34 CET

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, ha afirmado este miércoles que "nada cambia para los ciudadanos que están viviendo en El Aaiún" en relación con la Depositaría de bienes del Estado español, aunque ha reconocido que se ha "clarificado" que esa oficina no podrá ejercer funciones reservadas a un Consulado.

La ministra ha explicado que la Depositaría es una figura diferente porque un cónsul "tiene una autoridad de legitimar documentos públicos que no tiene esta figura". "Lo único que hemos hecho es clarificar algo que para nosotros está claro pero que pareciera que no estuviera claro para la Depositaría, y es que no tiene autoridad para ejercer las funciones consulares", ha zanjado.

"No hay un cónsul en El Aaiún, nunca lo ha habido", ha proseguido. Según ha dicho, lo único que cambia es que "esa figura tiene que respetar el marco de competencias" pero "nada cambia" para los ciudadanos.

La ministra se ha referido así, en una rueda de prensa junto a su colega de Macedonia del Norte, a un asunto que le planteó en el Congreso la diputada de CC, Ana Oramas, que, sin embargo, opina que la decisión "deja desasistidos" a 12.000 españoles de origen saharaui. El Aaiún es la capital del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos.