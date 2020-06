FAES dice que Sánchez debería "dejarse ayudar por el PP" pero recalca que no quiere acuerdos con Casado sino "sumisión"

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) considera que Pedro Sánchez debería "dejarse ayudar por el PP" en vez de atacarle y usar la "continua descalificación", dado que es el partido que puede "contribuir a superar el serio problema de credibilidad que su Gobierno suscita en Europa". Sin embargo, asegura que Pedro Sánchez no quiere acuerdos ni diálogo con Pablo Casado sino "sumisión".

En una nueva publicación, bajo el título 'Los Pactos que no quiere Sánchez', FAES recrimina al presidente del Gobierno que retrate un PP "incapaz de acordar y cautivo de un papel estéril en la oposición" cuando "se perfila con claridad" la disposición de Casado a "pactar medidas sensatas y eficaces para afrontar la crisis, empezando por la sanitaria.

Así, señala que ante esa oferta de pactos del PP, Sánchez "hace muy visible su incomodidad e insiste en provocar la ruptura". Como prueba de ello pone la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado martes, en la que la ministra portavoz María Jesús Montero recurrió a una "continua descalificación del PP", o la sesión de control del Congreso del miércoles en la que Sánchez parecía buscar que "los acuerdos sean imposibles".

"VIEJA TÉCNICA DE EMBARRAR EL TERRENO"

"Con la vieja técnica de embarrar el terreno, el presidente del Gobierno echó mano de dos falsedades: una, las supuestas maniobras del PP para dificultar el acceso de España al fondo europeo de reconstrucción y, la otra, la supuesta descalificación del Estado de derecho en nuestro país por un informe que, en el marco de la evaluación por parte de la Comisión Europea de las medidas adoptadas por los Estados miembros con motivo del Covid-19, recopila diversos datos que apuntan críticamente a la gestión del Gobierno", explica.

FAES asegura que, "en vez de descalificaciones", Sánchez "debería dejarse ayudar por el Partido Popular, que es el que puede contribuir a superar el serio problema de credibilidad que su Gobierno suscita en Europa". Así, recuerda que el fondo de reconstrucción ha sido una iniciativa de la presidenta de la Comisión (PPE), impulsado por Angela Merkel (PPE) y liderado en el Partido Popular Europeo.

"Pero Sánchez no quiere acuerdos, quiere adhesiones. No busca el diálogo sino el asentimiento a su monólogo; no está dispuesto a la transacción sino que exige sumisión", asegura la fundación que dirige el expresidente José María Aznar.

FAES cree que puede que no quiera esos pactos porque Sánchez "cultiva sin descanso la división, la polarización y la confrontación" y, además, quiere "conservar la salud de Frankenstein".

"Acabado el estado de alarma, la dura realidad diaria que los españoles tienen que afrontar debería dictar la reflexión política. Sánchez puede reconocer esa realidad y actuar en consecuencia o seguir paseando los restos de una legislatura como la que proyectaron él y sus socios, pero que murió el 14 de marzo", concluye.