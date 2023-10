FAES lanza un "decálogo contra la mentira" de Sánchez tras las "tragaderas" de cargos PSOE con la amnistía

La fundación de Aznar alerta de que "legitimar" el 'procés' abre la puerta a otro y avisa que "la convivencia no saldrá fortalecida"



MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La fundación FAES ha difundido este lunes un "decálogo contra la mentira" sobre la amnistía del jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, en el que denuncia las "tragaderas" de cargos socialistas ante la medida, algo que, a su juicio, "marcará de vergüenza sus biografías".

Así se ha pronunciado la fundación que dirige el expresidente José María Aznar dos días después de que Sánchez defendiese la amnistía ante el Comité Federal del PSOE como "única vía" para formar Gobierno y reivindicase la medida "en el nombre de España y en el interés de España". Además, la situó como modo de "afianzar" el reencuentro entre España y Cataluña.

Según FAES, esa intervención de Pedro Sánchez para "justificar sus pactos con el secesionismo ha sido un despliegue estomagante de mentira, manipulación y sectarismo". En su opinión, el presidente del Gobierno "sirvió un pringoso alegato en favor de la amnistía sin sugerir el más mínimo reproche a quienes arrollaron los derechos de los ciudadanos en Cataluña, quebraron la Constitución y el Estatuto y generaron una sucesión de actos violentos para hacer valer sus propósitos rupturistas".

EL APOYO DE CARGOS DEL PSOE "MARCARÁ DE VERGÜENZA SUS BIOGRAFÍAS"

"Aún así, más allá de las tragaderas que ha exhibido la infantería sanchista, cuyo asentimiento a la amnistía marcará de vergüenza sus biografías, el mejor antídoto a la manipulación, al vacío moral y político de Sánchez, es reafirmar algunas verdades que le desmienten", añade el grupo de análisis de FAES bajo el título 'Decálogo contra la mentira'.

En primera lugar, FAES asegura que "no hay ninguna operación de Estado sino un negocio descarnado a costa del Estado de derecho", de forma que se da impunidad a los golpistas a cambio de los votos que necesita Sánchez para ser investido presidente.

De la misma manera, señala que "no hay mandato alguno, tampoco con los resultados electorales del 23 de julio en Cataluña". "Sánchez no sólo no sometió al electorado una propuesta de amnistía, sino que expresamente la descartó por inconstitucional", recalca.

En tercer lugar, FAES destaca que el "reencuentro" que se alega para justificar "la impunidad no ha sido nunca tal" porque "los secesionistas que van a conseguir y beneficiarse de la amnistía no quieren reencuentro alguno sino romper con España". "Si algo promueve la amnistía es la separación, no el reencuentro", subraya.

"CONSOLIDA LA POSICIÓN DEL INDEPENDENTISMO EN LA UNILATERALIDAD"

Además, la fundación indica que "la amnistía no sitúa de nuevo al secesionismo en la vía legal" sino "todo lo contrario" porque "legitimar el 'procés' consolida la posición del independentismo en la unilateralidad y significa la aceptación más que tácita de la legalidad del referéndum inconstitucional y, por tanto, del derecho a celebrar otro proceso sin respuesta jurídica del Estado".

FAES asegura que la amnistía "no fortalece la posición internacional de España" como dijo Sánchez sino que "es inexplicable e incomprensible también fuera de España". Así, avisa que "alguien a quien el Parlamento Europeo ha levantado la inmunidad parlamentaria" reciba "ese poder por parte de los socialistas", "desacredita" a las instituciones judiciales españolas y "aliena a nuestros socios de cualquier solidaridad futura" que se reclame "cuando los secesionistas lo hagan de nuevo, que lo harán".

Además, recalca que "es falso de toda falsedad que la oposición a la amnistía sea cosa del PP y Vox" y cree que "bastaría con citar a históricos socialistas, a periodistas e intelectuales, a organizaciones de la sociedad civil, a juristas y representaciones sociales para desmentir la sectaria simplificación con la que Sánchez quiere protegerse".

En séptimo lugar, FAES afirma que es "falso que la amnistía haya sido expresamente admitida en 22 sentencias del Tribunal Constitucional" y añade que en ninguno de los pronunciamientos del Tribunal "se hallará la legitimación previa de una medida legislativa de esta naturaleza".

También recalca que es inaceptable que se alegue "una supuesta excesiva dureza en las sentencias del 'procés' para presentar la amnistía como un remedio". "Plantear en esos términos la amnistía confirma que se trata de un atentado frontal contra la independencia judicial y una arbitrariedad contraria a la igualdad. El Parlamento hace las leyes, pero no es una instancia de apelación ni puede dejar sin contenido sentencias firmes o procedimientos judiciales en curso", avisa.

SABEN QUE NO HABRÁ CONSECUENCIAS SI REPITEN

FAES subraya también que la protección del Estado de Derecho "no va a ser más fuerte, sino que, de hecho, queda desmantelada", tras recordar que ya "se ha derogado la sedición" y "se ha rebajado el delito de malversación", y "ahora la amnistía legitimará el golpe secesionista".

"Los sediciosos saben que, si lo vuelven a hacer, sencillamente no habrá consecuencias penales ni de otro tipo. Lo que, según la anunciada ley de amnistía, fue legitimo en 2017, lo será en el futuro", advierte.

En décimo lugar, destaca que "la convivencia no saldrá fortalecida". "Es muy dudoso que Cataluña esté "infinitamente mejor" como alardeó Sánchez. Lo que sí es cierto es que el secesionismo está mucho más contento. Ahí está la inacabable manipulación: confundir la tranquilidad de Cataluña con la tranquilidad que infunde al secesionismo la impunidad gratuita que va a lograr y la legitimación de sus delitos por un Gobierno que ya ha declarado su debilidad y que se ha convertido él mismo en el vehículo de ataque al Estado que tendría que defender", finaliza.