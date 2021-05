Fainé y Brufau aseguran que no conocían que se contrataba con Villarejo y descargan en los responsables de seguridad

Fainé atribuye a Repsol la contratación de la empresa del comisario, y ambos presidentes coinciden en que no acordaron pagar a medias

El expresidente de CaixaBank entre los años 2011 y 2016, Isidro Fainé, ha negado este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón cualquier irregularidad por su parte en relación con la contratación de la empresa Cenyt, propiedad del comisario jubilado José Manuel Villarejo, que ha atribuido a Repsol.

Por su parte, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, que también declaraba como investigado este viernes, ha explicado al instructor Manuel García-Castellón que él supo por su jefe de Seguridad, Rafael Araujo, que se había contratado una empresa de inteligencia pero que desconocía que se trataba del comisario José Manuel Villarejo y de su firma Cenyt, según fuentes presentes en la declaración de ambos, consultadas por Europa Press.

Estas fuentes indican que el magistrado ha estado más inquisitivo con Brufau que con Fainé, y los dos presidentes, que han declarado durante aproximadamente una hora cada uno, han respondido a las preguntas de sus defensas, de la Fiscalía Anticorrupción y del juez. En esta pieza separada número 21 del caso 'Tándem' se indaga en el 'encargo' por parte de Repsol y Caixabank a Villarejo para que espiara en 2011 al entonces presidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero dado que éste trataba de tomar el control de la petrolera mediante un concierto con Pemex.

Brufau ha resaltado que él no tuvo que autorizar la contratación de esa empresa de inteligencia y que no trató el asunto con Araujo . De hecho habría indicado que, si acaso, el directivo responsable de medios de la compañía, Luis Suárez de Lezo, sería quien despachaba con Araujo.

Cabe recordar que este jueves Suárez de Lezo indicó que Araujo le comunicó que había contratado servicios de inteligencia pero que no él no ordenó contratar a la empresa de Villarejo.

LA CONVERSACIÓN ENTRE FAINÉ Y BRUFAU

Uno de los momentos clave de su declaración ha sido cuando ha explicado que en una conversación con Fainé le dijo que sería bueno que las dos áreas de inteligencia corporativa profundizaran en la investigación relativa a la operación de Sacyr. Sobre esa conversación, Fainé ha sido menos clarificador, según otras fuentes.

El que fuera presidente de Caiaxbank en su declaración ante el magistrado ha indicado, en la línea de Brufau, que no tenía "el más mínimo conocimiento de las actuaciones que se llevaron a cabo" y que no participó tampoco "ni en la selección, ni en la contratación, ni en el pago del proveedor".

Así, ha comentado que no tenía "la más mínima idea de la empresa que Repsol había contratado ni de quién era el señor Villarejo, ni mucho menos si se había contratado a un funcionario de policía en activo". Cabe recordar que ambos están imputados por un presunto delito de cohecho.

Respecto a esa conversación con Brufau, el expresidente de CaixaBank ha reconocido que éste la dijo que sería conveniente tener más información empresarial sobre el pacto Sacyr-Pemex, para poder responder a éste desde una dimensión corporativa. En este sentido, Fainé ha explicado, según fuentes consultadas, que Brufau le informó de que Repsol ya tenía contratado un encargo, que lo llevaba su director de seguridad corporativa, y que le propuso compartir la información sobre el pacto.

NO ACORDARON COMPARTIR GASTOS

Tras esa conversación, Fainé habría delegado el asunto en su departamento de Seguridad y, según ha explicado, se habría desentendido. En este punto, en su declaración ha negado que ambos presidentes acordaran compartir los gastos que suponía contratar a esa empresa externa, dado que, según fuentes, el expresidente de Caixabank ha indicado que los presidentes no se encargan de pagos.

Además, Fainé ha explicado que se reunía de vez en cuando con el responsable de Seguridad del banco, Miguel Ángel Fernández Rancaño, para tratar asuntos relativos a la seguridad, pero ha matizado que la información que le facilitó sobre este asunto fue de muy escaso interés, y nunca le entregó informes ni documentos ni le habló de "conversaciones o información personal sobre Del Rivero".

En otro momento del interrogatorio, el juez ha sacado a relucir el informe de compliance que se realizó en Repsol, y ha preguntado la razón por la que se decidió contratar a una empresa de seguridad privada --la de Villarejo-- cuando no contaba con la autorización apropiada para llevar a acabo ese tipo de funciones en territorio nacional. Pero Fainé ha apuntado al respecto que no estaba a eso porque no era su competencia.

Por su parte Antonio Brufau ha recordado que él dio la orden general de atender a la situación que se abría con el movimiento de Sacyr, pero que fue genérico, y ha señalado sobre el informe de compliance que no le consta que se realizara ilegalidad.