Fallece un hombre de 79 años en el río Carrión a su paso por Saldaña (Palencia)

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido en el río Carrión, a su paso por la localidad palentina de Saldaña, según informa la subdelegación del Gobierno de la cita provincia. Se trata de un varón de 79 años y nacionalidad española.

El aviso al 112 se produjo en la tarde de ayer, a las 20:35 horas, cuando se alertó de que una persona estaba siendo arrastrada por la corriente del río a su por Saldaña.

Los agentes de la Guardia Civil que acudieron al lugar se introdujeron en el agua para asegurar a la víctima y, junto con los bomberos, lograron rescatarla, practicándole maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de los servicios sanitarios, que certificaron su fallecimiento.

La subdelegación del Gobierno informa que se le practicará la correspondiente autopsia para determinar las causas del fallecimiento. La Guardia Civil instruye las diligencias y continúa investigando las circunstancias del suceso.