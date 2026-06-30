La Familia Real recibió 429 regalos en 2025: desde un teléfono móvil de Xi hasta joyas, libros o un tarro de berenjena

Archivo - El Rey don Felipe VI y la reina doña Letizia asisten a la reunión de carácter anual con los miembros de los patronatos de la Fundación Princesa de Asturias. - Casa Real - Archivo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Familia Real recibió un total de 429 regalos durante el año 2025, entre los que destaca el teléfono móvil que le regaló el presidente de China, Xi Jinping, a Felipe VI, así como otros obsequios como joyas, libros, dos 'kits de supervivencia' para los Reyes y hasta un tarro de berenjena.

La Casa del Rey ha hecho público este martes el listado de todos los regalos institucionales que recibieron sus miembros y su distribución, siendo Felipe VI el que más aportaciones tuvo (214), seguido de la reina Letizia (98) o la Princesa de Asturias (21). En conjunto, los Reyes también percibieron 67 presentes, mientras que Doña Sofía y la Infanta Sofía también fueron obsequiadas.

Por decisión del monarca, desde el 1 de enero de 2015 se aplica la 'Normativa de regalos a favor de los miembros de la Familia Real', en la que se publica el listado institucional, "como consecuencia de los principios de renovación y transparencia de la Corona expuestos" que aludió en el discurso de proclamación de Felipe VI ante las Cortes Generales el 19 de junio de 2014.

Desde Zarzuela han señalado que se han incluido "los obsequios relacionados con las actividades oficiales" de los miembros de la Familia Real entregados, "bien en ejercicio de una previsión específica contenida en el programa" o "bien en el contexto de una actividad oficial debidamente agendada".

Asimismo, se incluyen los regalos ofrecidos por las administraciones públicas o entidades e instituciones integradas en el sector público estatal, autonómico o local, así como los regalos ofrecidos por las autoridades de un Estado extranjero.

La Casa del Rey ha explicado que el destino de los regalos es Patrimonio Nacional, excepto para aquellos que, conforme a lo dispuesto en el apartado 6.2 de la citada normativa, la Comisión competente ha propuesto no incorporarlos al mismo, "por tener carácter fungible, o carecer de valor histórico, artístico, estético o científico, o ser su valor económico irrelevante".

GAFAS DE SOL, CUADROS O UN JUEGO DE CAFÉ

Entre los regalos destacan los que recibió el Rey de parte de mandatarios internacionales. Durante la visita oficial de los Reyes a China, Xi Jinping y la primera dama, Peng Liyuan, le obsequiaron con un teléfono móvil, un conjunto de dos prendas de seda y lacre de piedra personalizado y cuatro libros: 'Construyamos una comunidad de destino de la humanidad", 'Zhejiang, China: una nueva visión sobre el desarrollo", 'Iniciativa de la franja y la ruta' y "La gobernación y administración de China IV'.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, entregó un juego de café al monarca; el de Chipre, Nikos Christodoulides, una bandeja; el de Ecuador, Daniel Noboa, una figura de colibrí, o el de Eslovaquia, Peter Pellegrini, que le regaló unos esquís. También el expresidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, le obsequió con tres libros.

Entre otros regalos curiosos, el Rey recibió durante la 'IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas' dos piezas artesanales de Colombia, en manos de Gustavo Pedro; una bandeja con Vela Aromática y dos libros, por parte de Xiomara Castro (Honduras); una reproducción en miniatura del código de Hammurab, del iraquí Abdul Latif Jamal Rashid; un xilófono, de Assimi Goita, presidente de la transición de Malí; o una placa conmemorativa y juego de cristal con licorera y cuatro vasos, de José Raúl Mulino (Panamá).

Otros dirigentes autonómicos también obsequiaron al Rey con regalos, como la presidenta extremeña, María Guardiola, que le hizo entrega de una edición del facsímil 'Precationes biblicae', de la biblioteca de Barcarrota, junto con un estudio sobre la obra. El ministro de Transportes, Óscar Puente, también le entregó un mapa oficial de las Carreteras de España.

Asimismo, la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, hizo obsequió al monarca del libro 'Carlos Emperador: vida del Rey César'; la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, una obra gráfica de la 'Fachada del Tribunal Supremo'; y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, una lámina.

Los Reyes también recibieron en conjunto regalos institucionales. La alcaldesa de Valencia, Maria José Catalá, les entregó, por ejemplo, dos 'kits de superviviencia'; o el alcalde de El Ejido (Almería), Francisco Góngora, dos cajas de hortalizas.

LIBROS, COLLARES, UN MANTÓN DE MANILA Y PRODUCTOS TÍPICOS

La Reina Letizia también ha recibido regalos en sus encuentros con mandatarios internacionales como el presidente de Egipto, que le entregó un bolso y un collar egipcio, mientras el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, le dio un broche floral.

El presidente de Mozambique Daniel Chapo le regaló dos telas y productos típicos de su país, el de Colombia, Gustavo Petro, tres cestos y el presidente del Consejo Presidencial de Libia, Mohamed Yunus Al Menfi, dos brazaletes y un cofre; mientras que el presidente de Iraq, Abdul Latif Jamal Rashid, un collar, una figura de una palmera y una tela.

En su viaje de Estado a China en noviembre de 2025, la Reina recibió un mantón de Manila de parte del presidente Xi Jinping y otros detalles: un chal bordado, un llavero y dos peluches de ciervo y un pergamino. Y el papa León XIV le regaló una medalla para el Jubileo de 2025.

La Reina también ha recibido decenas de libros, especialmente en su visita a la Feria del Libro de Madrid y la presidenta de Extremadura, María Guardiola optó por entregarle dos productos cosméticos.

UNA CONSTITUCIÓN PARA LEONOR

La Princesa Leonor recibió una veintena de regalos, entre ellos un ejemplar de La Constitución de Cádiz de 1812 de manos del alcalde de la ciudad cuando se incorporó al buque escuela Juan Sebastián Elcano, así como llaveros, abanicos, fotografías y varios libros. También una botella de licor de hierbas y otra de ginebra durante una visita oficial a Navarra.

También una reproducción de un sarcófago egipcio, del presidente de Egipto Abdel Fatah Al Sisi y un soporte de joyas en la entrega de los premios Princesa de Girona.

La infanta Sofía --junto a Los Reyes y la Princesa-- ha recibido objetos de escaso valor: dos muñecas, una camiseta y un cuento, mientras que a su abuela la Reina Sofía le entregaron una decena de regalos. Dos retratos, dos esculturas, un broche de la Armada del presidente de Navantia, Ricardo Domínguez y un colgante de una "geoda de calcita" del presidente de la Fundación Atapuerca, Antonio Miguel Méndez Pozo.