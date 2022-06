Familiares de presos de ETA presionan para acercar a otros 65 condenados por terrorismo a cárceles próximas a Euskadi

Valoran las mejoras con media docena de etarras disfrutando de permisos, pero afean la falta de acercamientos desde abril

BILBAO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La asociación de familiares de presos de ETA, Etxerat, ha reclamado este lunes el acercamiento de otros 65 condenados por delitos de terrorismo a cárceles próximas al País Vasco. Valoran las mejoras para el colectivo etarra, ya que hay más de media docena de internos disfrutando de permisos y ninguno está clasificado en el régimen cerrado o primer grado, pero afean la falta de traslados desde el mes de abril.

En una comparecida en Bilbao, que ha contado con la presencia de familiares de reclusos internados en cárceles de fuera de Euskadi y Navarra, han explicado que, transcurridos casi dos años desde que en julio de 2020 fueran acercados a prisiones vascas los primeros presos, un total de 65 de los 183 reclusos del EPPK están "fuera de Euskal Herria, dispersados por cárceles periféricas y otras prisiones todavía lejanas" en el Estado español. A ellos se añaden otros 17 más en Francia.

En concreto, valoran los pasos dados pero califican de "urgente poner fin de una vez por todas al alejamiento y la dispersión", ya que 65 internos se encuentran en cárceles de fuera de Euskadi y Navarra, y desde finales de abril, "no se ha producido acercamiento alguno".

Sus portavoces, Txusa Etxeandia y José Morales, han admitido que la situación de los presos "en general ha mejorado", ya que se están dando "avances importantes". En este sentido, han valorado que, además de que un centenar de presos se encuentran en la actualidad en cárceles de Euskadi y Navarra, "no queda uno solo en primer grado" y, aunque "en cifra mucho menor de si les aplicara la legalidad ordinaria", una veintena está en tercer grado y "más de media docena está disfrutando de permisos".

SE DEMORAN LOS ACERCAMIENTOS

En función de los datos que han aportado, en los veranos de 2020 y 2021, "los acercamientos a cárceles de la Comunidad Autónoma Vasca y Nafarroa y traslado a prisiones periféricas fueron prácticamente semanales, luego pasaron a ser mensuales y ahora se demoran mucho más en tiempo".

Según han explicado, entre julio de 2020 y el mismo mes del pasado año, "se produjeron 234 anuncios de acercamiento, traslados o cambios de grado", mientras que desde agosto de 2021 hasta la actualidad fueron 53 y desde finales de abril "no se ha producido acercamiento alguno".

No obstante, han lamentado que "no se acaba de cerrar definitivamente el ciclo de la dispersión y el alejamiento". "No se respeta algo tan elemental como la cercanía con el entorno para poder mantener el vínculo familiar y afectivo, con el objetivo último y natural de la reintegración", han criticado, recordando, además, "el impacto añadido" que ha supuesto en las prisiones la pandemia.

Tras denunciar que "muchos presos" permanecen en prisiones de fuera de Euskadi y Navarra "en contra de su voluntad y de las propias juntas de tratamiento", han reivindicado que es "urgente y necesario poner fin de una vez por todas al alejamiento y la dispersión".

"Son ya más de 35 los años durante los que los familiares venimos padeciendo esta situación injusta y excepcional", han señalado, precisando que, "frente a tanta mentira, no estamos hablando de beneficio alguno", sino "de derechos, tal y como recoge la ley".