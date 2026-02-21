Fedea alerta: el Estado asume el mayor coste del nuevo sistema de financiación autonómica

Archivo - Banderas de las Comunidades Autónomas frente a la fachada del Palacio del Senado, a 14 de enero de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) advierte de que el Estado sale perjudicado frente a las comunidades autónomas con la reforma del sistema de financiación planteada por el Gobierno, argumentando que la situación fiscal de la Administración central es peor que la de los territorios, que se encuentran en un contexto de mayor equilibrio.

En una entrevista con Europa Press, el director de Fedea, Ángel de la Fuente, ha defendido que "dar 20.000 millones de euros más" a las autonomías "no es una buena idea", puesto que el Estado acarrea un déficit presupuestario de más de dos puntos respecto a la salud financiera de las comunidades.

Bajo su punto de vista, la propuesta del Gobierno tiene "cosas buenas". "Quizá la más importante es que se han atrevido a quitar ocurrencias, cosas extrañas", como los fondos de convergencia o una parte del fondo de suficiencia, argumenta, si bien lamenta al mismo tiempo la introducción de "una nueva colección de nuevas ocurrencias" como el fondo climático.

Sobre el fondo climático, Fedea ya alertaba un informe sobre el nuevo modelo de financiación que podría fomentar la "arbitrariedad" en el reparto de fondos, puesto que a través de esta herramienta, el Ejecutivo plantea repartir mil millones de euros de financiación primando "fuertemente" a las del litoral mediterráneo, alegando que están "más expuestas" al fenómeno del cambio climático.

REPARTO "MÁS EQUITATIVO"

De la Fuente sostiene que el reparto de fondos a los territorios es más "equitativo", reduciendo las diferencias entre las regiones más ricas y pobres, pero defiende que el acuerdo no es el ideal por cuestiones como la descapitalización de la Administración central o la incorporación del fondo climático y del mecanismo IVA Pymes, que Fedea ya criticó por su "dudosa" justificación.

En el mencionado informe, Fedea deslizaba que la cesión de los fondos a las comunidades autónomas "agravará los problemas financieros" de la Administración Central y dejará "con muy poco margen presupuestario" al Estado, en un momento en el que las presiones sobre sus recursos "son cada vez más fuertes" por las mayores necesidades de gasto en defensa y el "creciente déficit contributivo" a la Seguridad Social.

Por otro lado, De la Fuente también se muestra crítico con la cesión de la recaudación del IRPF a Cataluña, una decisión que, en su opinión, supone "un peligro" para la salud financiera de España. "Fraccionar la recaudación tributaria y quitar recursos al Estado es una manera de desguazar España, y eso no nos interesa a ninguno", subraya.

¿QUIÉN GANA Y QUIÉN PIERDE?

Con el nuevo modelo, Cataluña (507 euros), Comunitat Valenciana (496), Región de Murcia (468), Baleares (450) y la Comunidad de Madrid (409) serían los territorios que más dinero ganan aplicando el criterio de financiación por habitante ajustado, mientras que La Rioja, Cantabria, Extremadura y Castilla y León se quedarían como estaban, sin ver incrementado el gasto por habitante.

Aunque "nadie pierde" en este punto, los cálculos de Fedea indican que los índices de financiación relativa por habitante ajustado caerían 7 puntos en Galicia, seis en Asturias, 10,7 en Cantabria, 10,1 en La Rioja, 10 en Extremadura, 9,7 en Castilla y León, 4,1 en Aragón, 3,3 en Canarias y 0,6 en Castilla-La Mancha.

HACIA UN NUEVO MODELO

En opinión del director de la fundación, el Gobierno y las autonomías deberían sentarse a negociar un nuevo sistema a partir de la iniciativa del Ejecutivo, una nueva reforma que respetara el principio de ordinalidad y limitara las diferencias de financiación entre las regiones más ricas y las más pobres.

El diseño de la nueva reforma del sistema de financiación podría partir del "núcleo" de la anterior propuesta, esto es, los fondos de nivelación vertical, eliminando los fondos y el porcentaje de cesión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), para negociar entonces un acuerdo entre todas las comunidades autónomas.

Ese sería el punto de partida para construir un nuevo modelo capaz de reducir las desigualdades existentes entre los territorios, según De la Fuente.

NEGOCIACIÓN MULTILATERAL

La negociación, según el director de Fedea, tendría que llevarse a cabo de forma multilateral. "La negociación con las comunidades autónomas es necesaria. El problema es que lo único que quiere cada uno es que le des más dinero a él. Si para lograr acuerdos tienes que inventarte beneficios específicos para cada una, quizá no merece la pena, no es una buena receta", agrega.

¿Y cuál sería la receta? De la Fuente aboga por explorar un pacto "razonable". "Las regiones pobres quieren igualdad total; las ricas, como generan más, quieren más recursos. Un acuerdo político que permita llegar a un punto intermedio no es imposible. Un margen para que las ricas se queden con más y, a cambio, el sistema sea más igualitario con el resto", resume.

El académico cree que hay posibilidades de que el Ejecutivo apruebe "pronto" el modelo propuesto, si bien augura que no será con el consenso del resto de territorios, sino porque el PSOE "convencerá a los partidos nacionalistas de izquierdas". "Si en vez de pelearse se sentaran a negociar, se podría llegar a un acuerdo. Esto sería mucho mejor que llegar al Congreso con las CCAA a cara de perro", expresa.