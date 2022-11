La Federación Española de Surf avisa que la selección vasca se puede recurrir al TC y critica el "mercadeo" con el PNV

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Federación Española de Surf, Ángel Lobo, ha criticado este jueves el "mercadeo" que se está haciendo con el PNV para la participación directa de selecciones vascas de surf y pelota en competiciones internacionales y ha advertido de que existe la posibilidad de un recurso de inconstitucionalidad.

Así se ha pronunciado el vicepresidente de la Federación Española de Surf en declaraciones a Europa Press sobre la enmienda del PNV aprobada en el Congreso a la Ley del Deporte que reconoce la oficialidad de las selecciones vascas de pelota y surf.

Según ha declarado Ángel Lobo, es un "dislate con derivadas políticas" que se haya podido aprobar esta enmienda en el Congreso. En este punto, considera que el Gobierno ha querido "mercadear" con dos federaciones de deporte para conseguir el apoyo del PNV a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023.

En cualquier caso, ha recordado que la federación vasca de surf no es miembro de la federación internacional de este deporte y ha avisado de que las leyes "no cambian realidades". "La ley del Cambio Climático no ha revertido el cambio climático", ha ejemplificado.

SE PUEDE REVERTIR

Asimismo, el vicepresidente de esta federación cree que este "dislate" aún se puede revertir durante el trámite parlamentario de la Ley del Deporte y que, si finalmente se consigue aprobar en estos términos, existe una posibilidad de que diputados y/o senadores de formaciones políticas presenten un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

En cualquier caso, desde la Federación Española de Surf se están tomando su tiempo para valorar con exactitud las decisiones que toman al respecto con sus expertos y si deciden hablar con algún grupo política, aunque vuelven a cargar contra esta enmienda que se hizo "con nocturnidad y alevosía".

Sobre si consideran que esto puede abrir la puerta a que la oficialidad de la selección vasca se traslade a otros deportes, como por ejemplo el fútbol, el vicepresidente de la federación española de surf ha proclamado que "es un mal comienzo".