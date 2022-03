Feijóo se abre a pactos de Estado con Sánchez y cree que en el PP ha habido "errores" e "interferencias" en las CCAA

Pide "combatir" a Vox convenciéndo a la gente de que es necesario unirse porque si dividen el voto habrá "más PSOE y más populismo"

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia y precandidato a presidir el PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha abierto este jueves a pactos de Estado con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y ha señalado que estos años, aparte de lo ocurrido con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se han producido "errores de unidad" e "interferencias" en las Comunidades Autónomas.

"El PP hasta ahora ha cometido algunos errores, también ha cosechado errores. Los errores siempre se ven más que los aciertos y en este momento fueron errores de unidad", ha manifestado Feijóo en una entrevista en la cadena Cope, que ha recogido Europa Press.

El mandatario gallego ha recordado que el PP tiene una estructura autonómica y el partido debe "aceptarla y no menoscabarla". A su entender, estos años ha habido "decisiones", "interferencias" y "desconsideraciones hacia muchos líderes del PP" que, sumadas a las últimas con la Comunidad de Madrid, han producido "una tensión y una implosión" que ha llevado a "esta situación de desconfianza y falta de unidad".

HACER PACTOS CONSTITUCIONALES "NO ES FÁCIL"

Feijóo se ha mostrado dispuesto a alcanzar pactos de Estado con Sánchez sobre cuestiones que son "importantes" para el país y ha dicho que el PP tiene la "obligación de escuchar y responder" a las propuestas que se le hagan. Eso sí, ha reconocido que hacer "pactos europeístas, atlantistas y constitucionales no es fácil".

En cuanto a Vox, Feijóo ha admitido que muchos votantes de ese partido apostaban antes por el PP y se han ido. "Yo no comparto el discurso de Vox porque no son lo mismo en ningún caso", ha proclamado, para subrayar que el PP "nunca" ha sido un partido "antiautonomista ni euroescéptico ni populista" que cuestiona las instituciones españolas y europeas. "Mi partido es el PP y Vox no es el PP ni de ahora ni de antes ni nunca", ha señalado.

Dicho esto, ha avisado que cuántos más votos tenga Vox "más posibilidades" tendrá el PSOE de mantenerse en el Palacio de la Moncloa. A su entender, hay que "combatir" al partido de Santiago Abascal explicando a la gente el proyecto político del PP y convenciéndola de que es necesario "unirse" para una lograr una mayoría porque "cuanto más dividamos el voto más PSOE y más populismo e independentismo".

