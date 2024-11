El PP se abre a votar en Bruselas en contra de todo el Gobierno de Von der Leyen si incluye a Ribera como comisaria

La cúpula del PP, en contacto con Weber, mantiene su órdago contra la ministra de Sánchez y ha pedido que la votación sea secreta

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, está abierto a votar en Bruselas en contra de todo el Gobierno de comisarios de Ursula von der Leyen si incluye a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, según han indicado fuentes de la dirección del partido.

De esta forma, los 'populares' evidencian que están dispuestos a llevar hasta el final su órdago para descabalgar a Ribera del próximo Ejecutivo comunitario. La votación del conjunto de comisarios está programada para el 27 de noviembre, dado que la previsión es que la nueva Comisión Europea eche a andar el próximo 1 de diciembre.

"El PP no puede ser cómplice de un ascenso de Teresa Ribera. No estuvo a la altura y no vamos a premiarla nosotros. Seremos consecuentes", sentencian en el equipo de Feijóo. En 'Génova' apuntan a la "responsabilidad" previa de su Ministerio por no acometer las obras e inversiones necesarias antes de la DANA, pero también posterior por estar "desaparecida" en Bruselas tras la riada preparándose su examen en la Eurocámara.

CONTACTO FLUIDO DE WEBER CON EL PP ESPAÑOL

Fuentes de la dirección del PP han indicado que tanto la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, conocen la posición del PP español, que defiende la retirada de Ribera y el nombramiento de otro candidato.

Hace justo una semana, Feijóo mantuvo una videoconferencia con el presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, para planificar este "bloqueo" a Ribera. En las últimas horas se están produciendo también contactos de Weber con la eurodiputada del PSOE Iratxe García, que preside el grupo de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo.

Por lo pronto, el PPE ha supeditado la evaluación de Ribera a que ofrezca explicaciones en el Congreso -su comparecencia está prevista este 20 de noviembre en el Congreso-- y a que asuma el compromiso de dimitir si es encausada por la DANA.

"RIBERA NO MERECE SER PREMIADA"

El propio Feijóo ha afirmado este lunes ante la Junta Directiva Nacional del PP que Ribera, la ministra con "más responsabilidad en esta materia" tras la DANA, "lleva meses cobrando de los españoles, pero sin trabajar para ellos".

"Hemos defendido y seguiremos haciéndolo hasta el final que quien ha demostrado ser una mala ministra, no solo ahora, pero especialmente en estos momentos de emergencia nacional, no merece ser premiada ni promocionada en ningún sitio y menos ser nombrada vicepresidenta de todos los europeos", ha sentenciado.

Desde la cúpula del PP confirman en que están dispuestos a llevar su veto a Ribera hasta el final y que actuarán en consecuencia. "Ribera no nos representa y si pasa, no será con nuestro apoyo", han sentenciado desde el equipo de Feijóo, algo que, según añaden, "deja la puerta abierta a no votar el Gobierno de Ursula von der Leyen si está Ribera dentro".

EL PP PIDE VOTO SECRETO

Además, en 'Génova' esperan que prospere su propuesta para que la evaluación de Ribera --tras su examen en la Eurocámara-- se decida a través de una votación secreta en urna, de forma que si no logra el apoyo, su candidatura decaiga y no figure en la lista de comisarios que el Parlamento Europeo votará el próximo 27 de noviembre.

Se trata de un movimiento que el PP enmarca dentro de su estrategia de oposición para "internacionalizar el desgaste" a Pedro Sánchez tras la DANA, la amnistía o los "escándalos" de presunta corrupción que afectan al PSOE, según han indicado a Europa Press fuentes de la formación.

En 'Génova' defienden el órdago de Feijóo en Bruselas --para el que han contado en este primer movimiento con el apoyo del PPE-- subrayando que se deben a los electores del PP en Valencia, que no entenderían que el partido pueda en este momento "premiarla" con esa alta responsabilidad europea tras la riada que ha dejado más de 220 fallecidos y cuantiosos daños materiales.

"SE ESFUMA" LA CREDIBILIDAD INTERNACIONAL DE SÁNCHEZ

Ante la plana mayor del PP, Feijóo ha asegurado este lunes que este bloqueo a Ribera le ha servido a Sánchez "para darse cuenta de que su credibilidad internacional se está esfumando" y que la fuerza del Partido Popular Europeo (PPE), que ganó en junio las europeas, es "potente".

"Y se ha dado cuenta de que, por encima de los intereses de España, para mí no está ni Sánchez ni nadie. España. No hay ningún compromiso del PP español por encima de España. No lo hay. Ni ahora, ni lo habrá", ha avisado.

Tras asegurar que le han trasladado que el presidente del Gobierno "está en cólera" por este bloqueo a Ribera, ha señalado que esto también ha servido a los españoles "para volver a comprobar la catadura moral del socialismo".

"¿Os acordáis de las líneas rojas de lo que llaman la ultraderecha? Pues mirad, ahora la oferta del Partido Socialista en Europa es pactar con lo que llaman la ultraderecha europea. Ya veis que la grandilocuencia y los cordones sanitarios duran lo que tarda el PSOE en necesitar a los comisarios de la extrema derecha a cambio de que voten a la comisaria candidata Teresa Ribera", ha exclamado.