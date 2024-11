'Génova' confía en que prospere la votación secreta a Ribera dentro de su pulso en Bruselas para retirar su candidatura

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Alberto Núñez Feijóo espera que prospere su propuesta de que haya votación secreta en la candidatura a comisaria europea de Teresa Ribera, actual vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, según han indicado fuentes de la dirección nacional del partido.

Feijóo está dispuesto a mantener hasta el final su pulso en Bruselas para intentar tumbar la candidatura a vicepresidenta de la Comisión Europea de Ribera. Se trata de un movimiento que el PP enmarca dentro de su estrategia de oposición para "internacionalizar el desgaste" a Pedro Sánchez tras la DANA, la amnistía o los "escándalos" de presunta corrupción que afectan al PSOE, según han indicado a Europa Press fuentes de la formación.

"El PP no ha pedido en este momento la dimisión de Teresa Ribera sino que no se la premie y no se la gratifique en Europa después de estar desaparecida en las inundaciones", han asegurado fuentes de la cúpula del partido, recordando que la Agencia de Meteorología (AEMET) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), los dos organismos encargados de dar avisos, dependen de su Ministerio.

Este domingo, el PP dio un paso más y solicitó votación secreta a Ribera, que el pasado martes se sometió durante varias horas al examen de los eurodiputados en la Eurocámara pero cuya evaluación aún sigue pendiente.

"No hay posibilidad alguna de que el PP apoye a un Gobierno comunitario en el que esté Teresa Ribera después de todo lo sucedido en estas dos semanas. Y lo que hay ahora son dos posibilidades: O Pedro Sánchez propone a otro candidato a comisario o pediremos que se someta su idoneidad a votación secreta por parte de los diputados integrantes en las comisiones parlamentares que examinan a Teresa Ribera aquí en el Parlamento Europeo", avanzó Montserrat.

De esta forma, prosiguió la portavoz del PP en Bruselas, verán si los eurodiputados "quieren apadrinar con su votación secreta a una vicepresidenta que tiene un problema de gestión y responsabilidad pública en el que 220 europeos han perdido su vida en la Comunidad Valenciana y en Castilla-La Mancha".

"INCERTIDUMBRE" CON RIBERA AL HABER "INTERESES CRUZADOS"

Fuentes de la dirección nacional del PP han indicado que entre hoy y mañana se decidirá si finalmente hay votación secreta, algo que afectaría a los demás aspirantes, lo que supodría que se votarían uno a uno en comisión. "No sabemos si la van a rechazar pero vamos a intentarlo", han añadido.

Otras fuentes del PP han admitido que en este momento hay "incertidumbre" en relación con lo que puede pasar con la candidatura de Ribera porque hay "muchos intereses cruzados", dado que el acuerdo para impulsar una Comisión Europea presidida por Urusula von der Leyen afecta a muchos países y muchos partidos.

"NO ES UN PROBLEMA NACIONAL SINO EUROPEO"

En 'Génova' defienden el órdago de Feijóo en Bruselas --para el que han contado en este primer movimiento con el apoyo del PPE-- subrayando que se deben a los electores del PP en Valencia, que no entenderían que el partido pueda en este momento "premiarla" con esa alta responsabilidad europea tras la riada que ha dejado más de 220 fallecidos y cuantiosos daños materiales.

"Cada día con el Gobierno comunitario bloqueado, el desgaste se amplifica y crece la presión sobre Ribera y Pedro Sánchez. Hay 27 países europeos pendientes de una sola persona", han señalado a Europa Press fuentes próximas a Feijóo, que han recordado que la labor del PP es fiscalizar y hacer oposición al Gobierno de PSOE y Sumar.

Los 'populares' han agradecido al Partido Popular Europeo que dirige el alemán Manfred Weber el apoyo a su rechazo a Ribera como comisaria, un respaldo que, a su entender, evidencia la influencia de Feijóo en su familia política, según fuentes de la formación, que en este momento desconocen cómo va a finalizar este órdago.

Feijóo mantuvo una videoconferencia el pasado lunes con Weber para planificar este "bloqueo" a Ribera, a la que se sumaron la portavoz del PP en Bruselas, Dolors Montserrat, y el vicesecretario de Institucional del partido, Esteban González Pons, según han confirmado a Europa Press fuentes 'populares'.

Por lo pronto, el PPE ha supeditado la evaluación de Ribera a que ofrezca explicaciones en el Congreso -su comparecencia está prevista el día 20 de noviembre en el Congreso-- y a que asuma el compromiso de dimitir si es encausada por la DANA. Los socialistas europeos han avisado al PPE de que pone "en riesgo" todo el colegio de comisarios si no apoya a la ministra para la Transición Ecológica.