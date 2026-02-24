Feijóo abrirá campaña en Salamanca este viernes y prevé visitar las nueve provincias de Castilla y León

El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP para la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se volcará en la campaña de las elecciones de Castilla y León del próximo 15 de marzo para arropar a su candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, con una intensa agenda que incluye visitas a las nueve provincias. El primer día de campaña, este viernes, tendrá agenda en municipios de Salamanca, según han señalado fuentes de la dirección nacional del PP.

En las elecciones de 2022, el PP logró 31 escaños (31,43%), un resultado alejado de la mayoría absoluta en la región --situado en 41 escaños--, lo que le obligó a pactar con Vox. La formación de Santiago Abascal fue la triunfadora de esos comicios al pasar de 1 a 13 escaños en las Cortes de Castilla y León, consolidándose como tercera fuerza por detrás del PSOE.

Mañueco, que concurre por tercera vez a la Presidencia de Castilla y León, ha asegurado que aspira a ganar de nuevo y a subir en votos y en escaños. "Yo quiero ganar y quiero obtener el mejor resultado y conseguir el mayor apoyo y la mayor confianza. Mi aspiración es esa, conseguir la mayor confianza de las personas de nuestra tierra", dijo hace dos semanas en una entrevista con Europa Press.

EL VIERNES ESTARÁ EN SALAMANCA Y EL SÁBADO EN ÁVILA

El PP ha señalado que Feijóo participará en la campaña de las elecciones de Castilla y León "combinando actos de partido, visitas sectoriales y contacto con la gente en la calle para dejar claro que el Partido Popular es la única alternativa y el proyecto que pone en el centro los intereses de los ciudadanos", según fuentes de la formación.

"Feijóo puede pisar la calle y disfruta del contacto con la gente", han señalado a Europa Press fuentes de su equipo, que hacen hincapié en que se dedicará a "escuchar a los vecinos" en paseos o encuentros, no solo a ofrecer mítines electorales.

El primer día de campaña, este viernes, tendrá agenda en la provincia de Salamanca (con visitas a los municipios de Vitigudino y La Fuente de San Esteban) e intervendrá en un mitin en Ciudad Rodrigo. Ya el sábado continuará la ruta por Ávila, donde participará en un acto del partido junto a Mañueco.

EL CIERRE DE CAMPAÑA SERÁ EN VALLADOLID

Está previsto que Feijóo visite todas las provincias de Castilla y León, con una "presencia intensa" en el territorio que supondrá alrededor de una decena de actos de campaña. Dado que las próximas semanas no hay Pleno en el Congreso, tendrá más facilidad para encajar esos desplazamientos en su agenda.

Aparte del acto del próximo 28 de febrero en Ávila, Feijóo y Mañueco compartirán al menos otro mitin en el cierre de la campaña, que tendrá lugar el viernes 13 de marzo en Valladolid. Los 'populares' han elegido como lema 'Aquí, certezas'.

El PP de CyL también contará en campaña con los dos expresidentes del Gobierno del PP José María Aznar y Mariano Rajoy, así como con 'barones' territoriales del partido, como el gallego Alfonso Rueda o la madrileña Isabel Díaz Ayuso.

