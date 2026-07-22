Feijóo "activa la cuenta atrás" para echar a Sánchez: "Merece un castigo electoral por ser una desgracia para el país"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, comparece ante los medios para hacer balance del curso político, en la sede nacional del PP, a 22 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles, en su balance del curso político, que se "activa la cuenta atrás" para desalojar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa, quien, según ha dicho, merece un "castigo electoral" porque ha sido "una desgracia" para España.

Así se ha pronunciado en su rueda de balance del curso político en la sede nacional del PP, donde Feijóo ha afirmado que Sánchez "ha pasado de gobernar en minoría a gobernar contra la mayoría". "Evidentemente esto no da más de sí", ha proclamado.

El jefe de la oposición ha indicado que si Sánchez "afronta su último verano en La Mareta" y "sus últimas Navidades en La Moncloa" es "porque no merece otra cosa". "No merece otra cosa que el mayor castigo electoral, porque ha sido una desgracia para este país", ha aseverado.

Feijóo, que ha prometido una "reconstrucción nacional" si llega a Moncloa, ha afirmado que la gente "no quiere a este Gobierno". "No es una tendencia, es una sentencia", ha manifestado, para añadir que España "ya ha cambiado de opinión y solo falta que Sánchez cambie de domicilio".

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