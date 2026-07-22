Feijóo señala a Sánchez "señor X" de la corrupción y augura que "se sabrá todo" gracias a la Justicia independiente

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, comparece ante los medios para hacer balance del curso político, en la sede nacional del PP, a 22 de julio de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el "señor X" de la corrupción y a la Moncloa como "epicentro" de este fenómeno y ha garantizado que "se sabrá todo" gracias al trabajo de la Justicia "independiente" que juzgará todos los casos que rodean al jefe del Ejecutivo y a su partido.

Durante la rueda de prensa que ha convocado en 'Génova' para hacer balance del curso político, Feijóo ha proclamado que "hay una relación de causa-efecto entre la llegada de Sánchez al Gobierno y que la corrupción lo invadiese todo a su alrededor".

"Para encontrar la zona cero de la mayor corrupción de nuestra democracia no hay que irse ni a Canarias, ni a Navarra, ni a Valencia. La zona cero está en la Moncloa. El señor X es el propio Sánchez y su ausencia total de estándares morales", ha sentenciado el líder del PP.

Tras incidir en que Sánchez es el "nexo político corruptor", ha avisado al presidente de que el tiempo "no jugará a su favor", sino "a favor de España" que, según su pronóstico, "merece y tendrá la verdad" porque "la justicia seguirá haciendo su trabajo con libertad e independencia".

TODOS EN EL BANQUILLO

"Veremos las otras causas de (José Luis) Ábalos, el desarrollo de las de Santos Cerdán, lo que hay en la causa de hidrocarburos; veremos a la secretaria y a las hijas de Zapatero en un juzgado y a la mujer de Sánchez en un banquillo delante de un jurado", ha pronosticado Feijóo, antes de añadir que se verá también "si hay financiación ilegal".

Feijóo ha dicho tener su "propia opinión sobre el papel de Sánchez en todo esto", aunque, a renglón seguido, ha admitido que "da igual si ocurrió con su ignorancia o con su participación activa o pasiva" porque, en todo caso, "la responsabilidad política de la mayor corrupción de nuestra democracia es suya".

"Del mismo modo, sé que la responsabilidad de garantizar que España no vuelva a pasar por esto nos corresponde a nosotros, al PP. Y no vamos a fallar. Para que la decencia vuelva a la Moncloa, primero Sánchez tiene que salir de allí. Y después empezará la reconstrucción institucional de nuestro país. No será un relevo, será una limpieza a fondo", ha prometido.