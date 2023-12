Feijóo acusa a Sánchez de reabrir el "conflicto diplomático" con Israel y crear otro con Italia: "No da una"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (c), interviene durante su visita a las instalaciones de la Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG), a 1 de diciembre de 2023, en Boadilla del Monte, Madrid (España). Durante la visita a las instalacion - Carlos Luján - Europa Press

Dice que ver a Yolanda Díaz en un despacho "con una bandera de España y una pasmina palestina" es "impropio" de una vicepresidenta



MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de reabrir el "conflicto diplomático" con Israel a raíz de sus últimas declaraciones y abrir otro con Italia. "No sé lo que le pasa últimamente, pero es que no da una", ha exclamado.

Así se ha pronunciado después de que Israel haya llamado a consultas a su embajadora en España, Rodica Radian-Gordon, por las últimas declaraciones del presidente del Gobierno poniendo en duda que el Ejército israelí esté actuando conforme al Derecho Internacional en Gaza. Además, después de que Sánchez incluyese a Italia en la categoría de gobiernos de "ultraderecha" y "reaccionarios", el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha cuestionado que en España se respete el Estado de Derecho.

En declaraciones a los medios, tras visitar la Fundación Once del Perro Guía en Madrid, Feijóo ha asegurado que este jueves vivieron un día "muy sorprendente" y "probablemente" uno de los "peores" de la democracia española porque Sánchez "ha vuelto a reabrir un conflicto diplomático con Israel" y ha abierto otro con Italia.

En este sentido, ha señalado que no solamente se produce la "enemistad" con Israel, que es un país que está en "conflicto bélico" sino que además ha "insultado gravemente al Gobierno de Italia". Según ha añadido, ha provocado que su ministro de Exteriores haya salido a "contestar al Gobierno español recordándole que en España se gobierna con la extrema izquierda, que el Gobierno de Italia ha salido de las urnas" y que Sánchez es presidente "después de perder las elecciones gracias a un pacto con un prófugo de la Justicia".

ACUSA A SÁNCHEZ DE "AISLAR" A ESPAÑA

Feijóo ha acusado al Gobierno de "aislar a España" con su postura sobre Israel, diferenciando a nuestro país de la posición mayoritaria de la Unión Europea, de la OTAN y de todo Occidente. "Yo lamento profundamente la tensión internacional que está creando el señor Sánchez. No sé lo que le pasa últimamente, pero es que no da una", ha abundado.

Así, el jefe de la oposición ha insistido en que Sánchez crea "un conflicto tras otros", al "apartar" a España de la posición de otros socios europeos sobre Israel y, a su vez, crear "otro conflicto con un país amigo como es Italia". "No sé exactamente qué es lo que está pasando por la cabeza del señor Sánchez, pero le aseguro que no nos representa", ha resaltado.

En este punto, ha indicado que el PP no quiere "tener conflictos internacionales y diplomáticos con nadie, ni con Israel, ni con Palestina, ni con Italia". "Y no entiendo exactamente cuál es la política exterior del señor Sánchez, salvo que la política exterior la marque la extrema izquierda y el populismo que parece ser que es también ocupa la cartera de exteriores", ha advertido.

"NO PODEMOS TENER TANTOS ENEMIGOS"

En este punto, Feijóo ha asegurado que ver a la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz "en un despacho con una bandera de España y con una pasmina palestina", "en pleno conflicto bélico", es "impropio de una vicepresidenta de un Gobierno de la Unión Europea".

"Y pido un poco de sensatez, un poco de rigor y un poco de sentido de Estado en la política exterior", ha demandado Feijóo, aludiendo así al encuentro que mantuvo Yolanda Díaz con el embajador de la Liga Árabe en España, Malek Twal, el embajador el embajador palestino en España, Husni Abdel Wahel, y la embajadora libanesa en España, Hala Keyrouz.

El presidente del PP ha afirmado que no pueden "contribuir a incrementar el conflicto entre Israel y Hamas" y España tiene que posicionarse con la política exterior europea y con los socios de la Alianza Atlántica. "No podemos tener tantos enemigos", ha aseverado.

Dicho esto, Feijóo ha indicado que la "ocurrencia" de Pedro Sánchez "saldrá muy cara" a España "desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la inteligencia y desde el punto de vista internacional". "Y si no, al tiempo", ha avisado.

"EL GOBIERNO NOS VA A GANAR EN LA DESCALIFICACIÓN SIEMPRE"

Por otra parte, al ser preguntado si los nombramientos de Cayetana Álvarez de Toledo y Rafael Hernando entran dentro de la oposición proporcionada y proporcional al Gobierno que ha anunciado, Feijóo ha asegurado que habrá personas a las que gusten "más o menos" los portavoces que ha propuesto pero ha dejado claro que el PP "marca su propia agenda" y actúa dentro de su "absoluta autonomía".

"No creo yo que debamos de comparar la escala de descalificaciones entre el Gobierno y la oposición porque le aseguro que el Gobierno nos va a ganar siempre", ha afirmado, para añadir que al PP no le gustan "las descalificaciones" y tratarán de "no entrar a la provocación permanente del Gobierno".

Dicho esto, el presidente del PP ha afirmado que "varios ministros del Gobierno se dedican todos los días a insultar al jefe de la oposición". "Eso tampoco lo habíamos visto en la democracia española", ha finalizado.