Feijóo acusa a Sánchez ser el que "más ha atacado" la Constitución y promete ofrecer una etapa "reconstituyente"

MADRID 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de presidir el Gobierno de España que "más ha atacado" la Constitución y se ha comprometido a ofrecer una etapa "reconstituyente" si su partido llega al Palacio de la Moncloa.

"El compromiso de dejar una época decadente de la política española, una década disolvente de la política española para ofrecer una época restituyente del texto constitucional y de la política constitucional", ha resaltado Feijóo, antes de asistir al homenaje por el 47 cumpleaños de la Carta Magna que se celebra en el Congreso, al que ha acudido acompañado de varios presidentes autonómicos.

En este punto, Feijóo ha verbalizado su compromiso de "preparar la celebración del 50 aniversario" de la Carta Magna y ha dicho que trabajará para que en esta efeméride "haya un Gobierno constitucionalista" y que "se sienta orgulloso de la Constitución".

El jefe de la oposición ha asegurado que el PP no podía agradecer al Gobiero de España la defensa de la Constitución porque no lo está haciendo, dado que, según ha subrayado, es el que "que más ha atacado" la ley fundamental.

