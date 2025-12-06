El PP cree que la crisis política haría imposible repetir un pacto como el de cambiar el artículo 49 de la Constitución

Archivo - Constitución española - AYUNTAMIENTO DE COLMENAR - Archivo

MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha defendido este sábado que es "más importante que nunca" recuperar la concordia que alumbró la Constitución de 1978 porque, a su juicio, la crisis política que se vive actualmente es tal que hoy ya sería imposible por ejemplo reeditar el acuerdo que su partido y el PSOE alcanzaron hace un año para reformar el artículo 49 de la Carta Magna con el fin de eliminar el término 'disminuido'.

En una entrevista con el programa 'Parlamento' de 'RNE' recogida por Europa Press, Gamarra ha recalcado que esta crisis política tiene "mucho que ver" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya "abandonado" esa concordia y haya sembrado "una España de muros y de divisiones" en lugar de un país "para todos los españoles".

La dirigente 'popular' ha insistido en que en estos momentos no existe un ambiente de consenso para afrontar ningún tipo de reforma. Y no lo hay en su opinión porque la Mesa del Congreso, con mayoría del PSOE y Sumar, está "obstruyendo" la capacidad del Senado para legislar y porque el Gobierno incumple sus obligaciones constitucionales al no presentar Presupuestos Generales.

Preguntada sobre si el PP reformará o retocará la Constitución en caso de llegar al Gobierno, Gamarra ha explicado que, para el PP, "ahora mismo" lo más importante es "fortalecer" las instituciones, a través de una regeneración democrática que, a su juicio, "es urgente y necesaria". "Y a partir de ahí --ha proseguido--, construir un nuevo clima de concordia".

EL PP NO VE "URGENTE" LA REFORMA SOBRE LA CORONA

En todo caso, la diputada 'popular' considera que hoy por hoy "no hay ninguna revisión urgente de la Carta Magna", aunque si hay que hacer alguna, se podrá hacer en el futuro, como puede ser la de garantizar la igualdad de hombres y mujeres en la sucesión a la Corona.

También el diputado del PSC José Zaragoza se ha pronunciado en el mismo programa sobre la necesidad de retocar la Constitución. Zaragoza asume que la propuesta del PSOE para blindar el derecho al aborto en la Constitución no se va poder llevar a cabo por la negativa del PP y que tampoco hay clima para acabar con la discriminación por sexo para el acceso a la Corona.

Respecto al derecho al aborto, Zaragoza ha destacado que el PP reconoce que la sociedad lo reclama, pero "se niega a blindarlo" para dejar abierta "la posibilidad de prohibirlo en cualquier momento". "Cuando se aprobó la ley del aborto, la primera vez no tenía consenso. Vamos a reconocer que el consenso de la sociedad ha avanzado, pero no sabemos si ha avanzado también en los partidos políticos", ha apuntado.

Los socialistas también son partidarios de eliminar la primacía del varón para heredar el trono, pero Zaragoza recuerda que esa modificación de la Constitución requiere de una "mayoría agravada" que implica disolución de las Cortes, elecciones y referéndum, un "proceso muy difícil". "Yo no descartaría esa posibilidad, es algo factible, pero no veo los tiempos que estamos viviendo como muy favorables a cualquier reforma que conlleve tantos cambios y tantas dificultades", reconoce.

"CUANDO LA DERECHA NO GOBIERNA, SE RADICALIZA"

Al pedírsele opinión sobre la actual tensión institucional, el diputado socialista ha denunciado que "siempre que la derecha está fuera del poder se radicaliza y crispa" y ha recordado que también se vivieron momentos complicados con la "agresiva oposición" de José María Aznar a Felipe González o de Mariano Rajoy a José Luis Rodríguez Zapatero.

Respecto a que un año más, Vox se haya borrado de la recepción del Congreso por el día de la Constitución, Gamarra ha comentado que "cada uno tiene que dar las explicaciones de por qué no está". A su juicio, lo que se reivindica el 6 de diciembre es la Constitución española "que votaron mayoritariamente y de una manera abrumadora los españoles". "Por lo tanto, es un día para estar", ha concluido.

Por su parte, Zaragoza achaca la ausencia en los actos oficiales de los nacionalistas e independentistas y de los de Santiago Abascal a que estos partidos consideran que "la radicalidad tiene premio" y quieren evidenciar su "enfrentamiento con la Constitución". En concreto, ha dicho que Vox lo hace porque tiene "nostalgia del franquismo" y los independentistas, porque la Carta Magna "permite la convivencia de la pluralidad de España y ellos lo que quieren es romper".

Y EN VIVIENDA ESTAMOS DONDE ESTAMOS

Y también ha estado en 'Parlamento' la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, quien ha defendido que la "interpretación evolutiva" que hace el Tribunal Constitucional de la Carta Magna y que permite su adaptación en el tiempo "llega hasta donde llega" y que hay preceptos que tienen que ser revisados.

Además, el blindaje del aborto, abogado por pasar de la actual monarquía parlamentaria a un régimen republicano, un cambio que, a su juicio contaría con el apoyo de "gran parte de la ciudadanía", sobre todo "viendo la impunidad con la que se han tratado determinados comportamientos delictivos del rey emérito".

Pero Sumar también es partidaria de "darle una vuelta" al Senado y al "modelo de Estado" para avanzar en la federalización del país. "Y no podemos entender esto de que España es un Estado social de Derecho y que la propiedad de cualquier titularidad debe centrarse en atender al interés público y que, por ejemplo, en materia de viviendas, estemos donde estamos", ha añadido Barbero.

Preguntada sobre la falta de consenso para avanzar en ese sentido, la portavoz de Sumar ha apelado a la "valentía" para abrir el debate: "Hasta que no se plantean tampoco sabemos cómo se posicionan las distintas organizaciones y cuáles son los argumentos que nos dan", ha dicho.