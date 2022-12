Feijóo admite que el PP está "valorando" fichar al alcalde de Badajoz, de Ciudadanos, como candidato en las municipales

Dice que Álvarez de Toledo tiene talento y le gustaría que estuviera "a gusto en el PP", dejando las cosas del pasado "en el pasado"

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido que su partido está "valorando" la posibilidad de que el actual alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, de Ciudadanos, sea el candidato del Partido Popular en las elecciones municipales del próximo año. Según ha subrayado, el PP está "abierto al talento político".

En una entrevista en Esradio, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha explicado que los dos primeros años de legislatura hubo un alcalde del PP en Badajoz y ahora es Gragera quien ostenta el bastón de mando en la ciudad.

Tras asegurar que es un buen regidor, ha indicado que el PP extremeño está "valorando esa posibilidad" de que sea el candidato. "Creo que esta semana habrá alguna novedad al respecto", ha manifestado, para añadir que su formación está "abierta al talento político" porque quiere tener un partido donde "no se trata de ser 'amigo de' o tener la 'influencia de'".

"Se trata del que vale y el que no; del que gana y el que pierde", ha aseverado, para añadir que quien gana elecciones es "útil" al PP pero el que las pierde una segunda vez debe retirarse para dejar paso a otra persona.

Feijóo ha dicho que esa premisa se la aplica él mismo. "Yo estoy aquí porque gané cuatro veces en Galicia. Si no, nadie se acordaría de mi", ha afirmado, para reiterar que en política si no se gana, hay que "cambiar" de candidato.

Al ser preguntado si tendrá opciones de ganar las generales si no gana las municipales de mayo y se tiñe el mapa de España de azul, ha señalado que se trata de la "primera vuelta" que tomará "la temperatura" y será el "termómetro" del país, teniendo una "importancia no menor". "Creo que todo el PP se la juega porque se la juega España", ha declarado.

Así, ha destacado que las municipales tendrán una "relevancia relativamente importante" para lo que pase en la segunda vuelta, que son las elecciones generales. Tras asegurar que van a presentar candidatos en los 8.000 municipios, ha indicado que el PP es el "único partido constitucionalista que tiene como objetivo fundamental mantener la Constitución española y reponer el prestigio de las instituciones".

ÁLVAREZ DE TOLEDO, DIPUTADA CON "MUCHO TALENTO"

Interrogado después por qué tiene castigada a la exportavoz del PP en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo, que se sienta en la última fila de la Cámara, Feijóo ha afirmado que él "no ha castigado a nadie" y ha añadido que todos los diputados tienen las puertas abiertas en el Grupo Popular, incluida "Cayetana, que es una diputada con mucho talento".

El líder del PP ha señalado que él no toma todas las decisiones y en este caso él no ocupa un escaño en el Congreso. "Pero todas aquellas personas que tienen talento en el PP, me gustaría que estuviesen en el PP y se sintiesen a gusto en el PP y que las cuestiones del pasado formen parte de eso, del pasado".

DEROGACIONES SI LLEGA A MONCLOA

Por otra parte, ha lamentado que el PSOE haya hecho "lo que le ha dado la gana a Podemos" en el dictamen de la ley del 'solo sí es sí' en el Congreso. También ha criticado lo que está ocurriendo con la Ley Trans, que ve un "disparate", y ha confirmado que si se aprueba como tal la van a "derogar".

Feijóo también ha reiterado que derogarán la Ley de Memoria Democrática y la reforma del Código Penal que ha hecho Pedro Sánchez para eliminar el delito de sedición. De la misma manera, ha indicado que van a reforma la ley educativa, llamada 'ley Celáa', que, a su juicio, no le gusta ni al Ejecutivo y como prueba de ello ha citado el hecho de que enviaran al Vaticano a la ministra que elaboró la norma.

De la misma manera, ha expresado su oposición a la Ley de Bienestar Animal, donde puede haber más pena por maltrato a una mascota que a la pareja, y ha confirmado que si se mantiene en esos términos, la derogarán también si gobiernan. A su entender, las elecciones de mayo son una primera oportunidad para acabar con el "quinquenio negro" de la democracia española que ha liderado Pedro Sánchez.

Preguntado si también derogará la Ley de Violencia de Género, Feijóo ha asegurado que él no ve esa norma tan "perniciosa" porque hay muchas mujeres que sufren violencia machista. Según ha agregado, esta norma no forma parte de las leyes en las que el PP sitúa entre sus prioridades para derogar o reformar.