Feijóo afirma que dispone de un "once folios" de "datos falsos" que Sánchez ofreció en el 'cara a cara': "Elige mentir"

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que dispone de un informe compuesto de "once folios" de "datos falsos" que el presidente, Pedro Sánchez, vertió en el 'cara a cara' que ambos mantuvieron el lunes ante las elecciones generales del 23 de julio. "Siempre que hay que elegir, elige la mentira", considera el candidato 'popular'.

En concreto, en una entrevista concedida a EsRadio en la que ha valorado el debate electoral, Feijóo ha explicado que su equipo de Génova y el Congreso le hizo entrega el miércoles del citado informe, de "once páginas" y que no tiene una letra "muy grande". Está elaborado con gráficas y fuentes, según ha especificado.

En este contexto, ha asegurado que, por su parte, siempre que ofrece un dato lo hace porque tiene una fuente, como el Instituto Nacional de Estadística (INE) o el Eurostat. Si bien ha reconocido que puede equivocarse en alguna cifra, no se equivoca en si un porcentaje "es positivo o negativo" y "no miente".

Para Feijóo, el objetivo de Sánchez en el debate era "embarrar" y que "se quedara en una bronca". Según ha explicado, él iba preparado para las "mentiras" del presidente: "Siempre que hay que elegir, lamentablemente, elige la mentira", ha apostillado. Así, Feijóo cree más importante "ir acompañado de la verdad que de 800 asesores".

PROBLEMAS DE FORMACIÓN

Además, el líder 'popular' ha señalado que, a la hora de "dialogar o debatir" con Sánchez en igualdad de condiciones --a diferencia de los debates en el Senado, donde el presidente dispone de más tiempo--, se ve que "tiene unos problemas de formación enormes".

Ha ejemplificado sus palabras aludiendo a que Sánchez dijo que había "contratado a 90.000 sanitarios", algo que, ha señalado, no es verdad porque la sanidad depende de las Comunidades Autónomas y del Gobierno central sólo dependen los hospitales de Ceuta y Melilla, que además llevan "nueve meses en huelga". "Me dio la impresión de que no lo sabía", ha agregado. En resumen, el presidente 'popular' cree que a Sánchez el 'cara a cara' le salió "muy mal".