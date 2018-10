Feijóo apela a "una profunda renovación" del proyecto de Fraga para superar la falta de plan "compartido" del bipartito

Actualizado 10/12/2008 22:53:34 CET

Una decena de estudiantes intenta boicotear la conferencia y el resto del auditorio lo contrarresta con gritos de "libertad"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, puso hoy de manifiesto que el bipartito de la Xunta, integrado por socialistas y nacionalistas, "no tiene un proyecto político compartido" y "no lo ofreció" a los gallegos tras las autonómicas de 2005, y apostó por una "profunda renovación" de los "viejos y nuevos" planes, incluido el del ex presidente Fraga, que "se fue agotando".

Feijóo expuso en base a estas tesis una conferencia que se celebró en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) tras un intento de boicot por parte de una decena de una decena de estudiantes que, cuando el líder de la oposición se disponía a pronunciar, mostró unos paneles que rezaban 'fascistas' y gritó consignas contra el Partido Popular y su presidente.

Con todo, tras 20 minutos de disputa verbal entre los protestantes y el propio vice decano de la facultad, el líder del PPdeG disertó sobre la economía productiva, la ordenación del territorio o el autogobierno, entre otros asuntos, tras lo que agradeció la "paciencia" del auditorio por escuchar sus argumentos con "tolerancia", justo "lo contrario" de lo que "se vivió" en el salón donde se celebró la conferencia.

Al respecto de los comicios autonómicos, fue preguntado por uno de los alumnos si cabía la posibilidad de que hubiese un pacto con el BNG, a lo que contestó que los nacionalistas "son el fiel socio" de los socialistas y que "optaron por acompañar" a esa formación.

Al hilo de este asunto, consideró que "es malo para Galicia" que los comicios se planteen por parte de los socios de Gobierno para que "el PP no tenga mayoría absoluta" e ironizó con él no se sentiría "satisfecho políticamente" si fuese Emilio Pérez Touriño y no consiguiese "el mayor apoyo" para dirigir la comunidad.

Núñez Feijóo hizo hincapié en que la coalición PSdeG-BNG "no fue capaz de llevar un proyecto" unido y está "en división permanente por borrar el pasado y construir el futuro con una página en blanco", frente a lo que apostó por un porvenir para la sociedad gallega, sustentada en la "competitividad" y la "economía productiva", las "familias" o una "Administración Pública eficaz".

DESCONFIANZA EN EL BIPARTITO

En contraposición, lamentó que la Xunta haya estado cuatro años desconfiando "una parte del gobierno de la otra", lo que a su juicio, perjudica la "confianza" de los sectores productivos para superar la crisis económica.

A modo de ejemplo, Feijóo se refirió al concurso eólico para asegurar que "parte del gobierno sospecha de la otra", en referencia al conselleiro de Medio Ambiente, el socialista Manuel Vázquez. Sobre este asunto, también lamentó que la Comunidad gallega "perdió el liderazgo" en los últimos años.

Asimismo, evocó el Plan Acuícola gallego, que se aprobó con "3.000 alegaciones" tras derogar otro --de la época 'popular'-- que tenía "tres" y denunció que el resultado de la política en este ámbito haya sido "que la planta que iba a estar en Muxía ahora esté en Portugal" (al respecto de un proyecto de Pescanova).

Del mismo modo, constató la necesidad de mejorar los transportes entre las ciudades gallegas y de que el tren de alta velocidad llegue a Galicia, así como puso de manifiesto la importancia de que el Ejecutivo realizase un "verdadero plan de austeridad" para reducir los gastos en burocracia y revertirlos en la ciudadanía.

VOTO EMIGRANTE

Durante el debate, los alumnos recriminaron a Feijóo que defienda ahora el voto emigrante tras el paso del PP por el Gobierno central, ante lo que se escudó en que es el PSOE el que "vetó" ahora en el Congreso de los Diputados la reforma para que se pueda emitir el sufragio en urna, y defendió su propuesta para que los emigrantes adjunten la fotocopia del pasaporte o DNI.

Otro de los puntos de su exposición fue para abordar la necesaria "reforma del Estatuto de Autonomía de Galicia en el marco constitucional" para "consolidar la libertad". "La mayoría de la sociedad es galleguista y constitucionalista", afirmó y advirtió de que "no se debe admitir la imposición de minorías".

A este respecto, incidió en que el "próximo presidente de la Xunta retomará" la reforma del Estatuto (en referencia velada a él mismo) y aseveró que "no se debe romper la convivencia inteligente y tolerante" de la sociedad. "Hay que fomentar los derechos de las personas", dijo en relación a la lengua y reveló que "la libertad sólo molesta a quien no la quiere para los demás".

Durante el debate, un alumno cuestionó sobre la fábrica de ENCE en Pontevedra y denunció que las mariscadoras de la zona de Marín viven con ayudas que les paga la Xunta para "limpiar" pero "no para hacer su trabajo". Feijóo, por su lado, recordó que el PP "presentó una alternativa" para reubicar la pastera, que consideró un sector "clave" para el sistema productivo, y enfatizó que a "Pontevedra (ciudad) no le sobra la industria", tras lo que se preguntó si la solución es el cierre qué pasará con las nóminas de los trabajadores y su repercusión en la comarca.

INTENTO DE BOICOT

Antes de que el líder del PPdeG pudiese iniciar su disertación, un grupo de alumnos se levantó en el auditorio con insultos como "fascista" o proclamas como "PP fuera de la USC" o "Núñez Feijóo, enemigo del gallego" para intentar boicotear el acto, organizado por la Asociación de Estudiantes Liberales de Galicia.

Ante esta acción, los demás alumnos presentes en la sala respondieron con aplausos y gritos de "Libertad" para reclamar que se desarrollase el acto, que empezó tras 20 minutos de interrupción con una muestra de agradecimiento de Feijóo, quien expresó estar "convencido" de que lo que se produjo "no refleja" el sentir de "la mayoría de la sociedad gallega ni de los alumnos de la USC".

La conferencia, que estaba prevista para el jueves de la semana pasada pero tuvo que ser aplazada porque no había una sala disponible en la Facultad de Ciencias Políticas, se cambió de emplazamiento, según la explicación oficial porque el Salón de Graos se quedó pequeño, aunque algunos alumnos apuntaron que en esa estancia estaban situados en primera fila los estudiantes que pretendían boicotear la intervención del líder del PPdeG.