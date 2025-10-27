Feijóo apoya y comparte la decisión de Guardiola de ir a las urnas en Extremadura: "Frente al bloqueo, elecciones"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante la gala de los XXIV Premios Autónomo del Año, en el Auditorio Santander, a 27 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado este lunes su respaldo a la decisión de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, de convocar elecciones el próximo 21 de diciembre, un paso con el que, a su juicio, demuestra "responsabilidad y valentía" al poner a los extremeños primero. Es más, está "seguro" de que los ciudadanos se lo "recompensarán en las urnas".

"El gobernante que respeta a su pueblo cumple su palabra y un principio básico: frente al bloqueo, elecciones", ha declarado Feijóo, que ha expresado "todo el respaldo" del Partido Popular a la presidenta extremeña.

Además, ha señalado que con esta decisión de adelantar las elecciones Guardiola "demuestra responsabilidad y valentía poniendo a los extremeños primero". "Estoy seguro de que se lo recompensarán", ha señalado en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press,

En una comparecencia ante la prensa, un día antes de que el Pleno de la Asamblea de Extremadura, debatiese y votase las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE y Vox, Guardiola ha anunciado este adelanto de las elecciones autonómicas esgrimiendo el "bloqueo" alcanzado en la región por no poder aprobar los presupuestos de la comunidad de 2026.

"No entendemos por qué se frena la posibilidad de aprobar los mejores presupuestos de la región", ha señalado Guardiola, quien ha destacado que "este bloqueo solo beneficia a los piensan en las encuestas" y Extremadura necesita "unos presupuestos que acompañen este momento histórico" que vive la región.

'GÉNOVA' COMPARA LA ACTITUD DE GUARDIOLA CON LA DE SÁNCHEZ

Fuentes de la dirección nacional del PP han justificado la decisión de la presidenta de Extremadura de adelantar los comicios porque "los ciudadanos no pueden ser rehenes de la debilidad de sus gobernantes".

"Por eso, ante la amenaza de bloqueo por parte de partidos que sustentaron la investidura de una presidenta pero que ahora complican la gobernabilidad de un territorio, hay que convocar elecciones", han añadido.

A renglón seguido, 'Génova' ha comparado la actitud de Guardiola con la del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que lleva toda la legislatura sin Presupuestos, subrayando que sin cuentas públicas "no se puede gobernar".

"Ni María Guardiola es Pedro Sánchez ni el PP es el PSOE. No tenemos miedo a las urnas porque el futuro de ningún dirigente debe estar por encima de los ciudadanos a los que representan", han manifestado desde la cúpula del PP.

GUARDIOLA Y FEIJÓO, JUNTOS HOY EN MADRID EN ACTO DE ATA

Según el PP, la coherencia es un valor que volverá a la política nacional "cuando salga Pedro Sánchez" del Palacio de la Moncloa. Pero en algunos gobernantes, como es el caso de la presidenta de la Junta de Extremadura, "sí impera la dignidad que no hay en el Palacio de la Moncloa", han añadido las mismas fuentes.

El PP ha subrayado que María Guardiola ha estado en contacto permanente con el presidente nacional del PP, quien "conocía la decisión de la presidenta, la apoya y la comparte", han indicado desde el equipo de Feijóo.

De hecho, Guardiola y Feijóo han coincidido esta mañana en Madrid en la entrega de los XXIV Premios Autónomo del año 2025 organizado por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en Madrid, donde la presidenta extremeña ha sido galardonada con el premio al 'Mejor Programa en favor de los Autónomos'.