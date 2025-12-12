Feijóo asegura, tras citarle la jueza de la dana, que ejerció como jefe de la oposición y pidió la emergencia nacional

Archivo - El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón (i) y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (d), ofrecen declaraciones a los medios tras su visita al Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunitat Valenciana, ju - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

TALARRUBIAS (BADAJOZ), 12 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes, después de que la jueza de la dana le haya citado como testigo, que su "papel" fue ejercer sus "competencias como jefe de la oposición" y "exigir al Gobierno de España" que decretara la emergencia nacional tras la catástrofe que provocó 229 fallecidos.

Así se ha pronunciado después de que la jueza que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 haya citado a declarar a Feijóo en calidad de testigo, según se desprende de un auto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). De esta forma, acepta la petición efectuada por la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, que ejerce la acusación particular en el procedimiento.

La instructora justifica su decisión en que este testigo podría "dar razón de los comentarios" que el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, pudo "haber hecho" el 29 de octubre de 2024 "a raíz de las conversaciones" con la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas.

"UN SUPUESTO DE EMERGENCIA NACIONAL DE LIBRO"

En declaraciones a los medios en Talarrubias (Badajoz), al ser preguntado por esa citación de la jueza, Feijóo ha indicado que era la "primera noticia" que tenía pero ha dicho que él es el jefe de la oposición y su "papel" tras la dana y ante "cualquier otro acontecimiento" es "claramente" el de ejercicio de sus "competencias como jefe de la oposición".

En este punto, Feijóo ha destacado que desde el "primer instante", a las "48 horas" en las que pudo "llegar a Valencia" tras la tragedia, exigió al Gobierno de Pedro Sánchez que decretara la emergencia nacional.

"Ese es mi posicionamiento y mi papel permanentemente y así va a seguir siendo porque entiendo que estuvimos ante un supuesto emergencia nacional de libro", ha manifestado el presidente de los 'populares'.

POSIBILIDAD DE PRESENTAR VOLUNTARIAMENTE SUS MENSAJES CON MAZÓN

Dicho esto, ha cargado contra el Ejecutivo de Sánchez porque, a su entender, dejó "solos a los ciudadanos afectados por la dana y a la Comunidad valenciana". "Ni siquiera han aparecido por allí desde hace mucho tiempo", ha censurado.

La resolución de la jueza de la dana establece que se ponga en conocimiento del líder del PP la posibilidad de presentar voluntariamente en el presente procedimiento y en el plazo de cinco días el listado de llamadas, así como los mensajes, correos electrónicos y WhatsApps que pudiera haber recibido de Carlos Mazón el día 29 de octubre de 2024. Se trata de un extremo sobre el que no se ha pronunciado por el momento ni Feijóo ni el partido.