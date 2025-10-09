Feijóo asegura el Día de la Comunidad Valenciana que el PP sigue centrado en apoyar a afectados y volver a la normalidad

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (i) y el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón (d), conversan en el estand de la Comunidad Valenciana, durante su visita a la Feria Internacional de Turismo (FITUR), en IFEM - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves, coincidiendo con el día de la Comunidad Valenciana, que el "esfuerzo" de su partido tras la dana del 29 de octubre de 2024 "sigue centrado en apoyar a los afectados" y facilitar su "vuelta a la normalidad".

"En un día de la Comunitat Valenciana tan significativo como este, marcado por el primer aniversario de la dana en las próximas semanas, quiero reafirmar mi compromiso y el del Partido Popular con esta tierra", ha manifestado.

Feijóo ha recalcado que el "esfuerzo" de su formación "sigue centrado en apoyar a los afectados, facilitar su vuelta a la normalidad y no olvidar a todos los que perdieron la vida y sus familias".

"Valencians, en peu alcem-se (Valencianos, en pie levantarse)", ha concluido el jefe de la oposición en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press coincidiendo con la celebración del 9 d'Octubre en esta región.