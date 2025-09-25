Feijóo asegura que Sánchez quiere repetir por sus "problemas judiciales": "Si convocara ahora, España le diría 'Váyase'"

"Si los españoles queremos que se vaya en el 2026, no creo que haya españoles que quieran que esté en el año 30", proclama

FORMENTERA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quiere ser candidato a la reelección en las próximas elecciones generales porque "necesita el aparato del Estado para defenderse" ante sus "problemas judiciales". Eso sí, le ha recalcado que si convocara elecciones este domingo, los españoles le dirían "váyase".

Anoche, en una entrevista en 'Bloomberg', Sánchez afirmó que volverá a presentarse en los comicios previstos para el año 2027, una situación que ya ha hablado con su familia y el PSOE. "Y si me lo permiten, estoy seguro de que podemos repetir la mayoría y seguir adelante con el trabajo", añadió.

En declaraciones a los medios en Formentera, tras reunirse con sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil para tratar la "crisis migratoria", Feijóo ha indicado que el presidente del Gobierno "no se da cuenta que los españoles no le resistirían en el año 2030 porque ya no le quieren en el año 2026".

RECUERDA EL 'VÁYASE' DE AZNAR

"Yo creo que el señor Sánchez, que tiene muchos socios internacionales amigos de él, podría consultar con ellos para que se presente de forma indefinida y para que intente ser presidente del Gobierno en los próximos 20 años", ha dicho en torno irónico.

El presidente del PP ha pedido a Sánchez que no "olvide" que si convocara elecciones el próximo domingo, los españoles le dirían "váyase". "Por tanto, si los españoles queremos que se vaya en el 2026, no creo que haya españoles que quieran que esté en el año 30", ha abundado.

De esta forma, Feijóo ha parafraseado el lema 'Váyase' que empleó José María Aznar a mediados de los 90 contra el entonces presidente del Gobierno, el socialista Felipe González, al que conminaba a marcharse ante los casos de corrupción que rodeaban a su Ejecutivo.

"PARA DEFENDERSE DE SUS PROBLEMAS JUDICIALES"

Es más, el líder de la oposición ha señalado que el jefe del Ejecutivo quiere seguir porque "tiene un problema": "necesita el aparato del Estado para defenderse" de "los problemas judiciales que tiene en casa, en su Gobierno y en su partido".

Según Feijóo, Sánchez ha convertido "la política española en un lodazal" y "es muy difícil poder ocuparse de los problemas de los ciudadanos, cuando lo único que le preocupa al Gobierno es la agenda judicial".

"Es muy difícil poder ocuparse de los problemas de los ciudadanos cuando vivimos con un Gobierno y un partido que apoya al Gobierno en una situación de corrupción sistémica, cuando buena parte de los servicios públicos están colapsados, cuando hay un descrédito institucional y una caída en la reputación internacional de España y cuando en definitiva hay un abandono de las políticas de Estado", ha aseverado.

TELLADO: "NECESITA ESTAR AFORADO"

En parecidos términos se ha expresado el secretario general del PP, Miguel Tellado, quien ha afirmado que Pedro Sánchez "necesita estar aforado" y ha añadido que le tiene "miedo" a la Justicia y a los juzgados.

"Es un presidente del Gobierno acorralado, acorralado por unos socios que le chantajean y acorralado por una Justicia que le investiga. Y ése es su problema", ha resaltado, para agregarque el PP no quiere que sea un "problema de todos los españoles".

En declaraciones en la Sexta, Tellado ha indicado que España "necesita un Gobierno normal, honesto, honrado, que trabaje y que gobierne". "Y eso hoy lamentablemente en España Pedro Sánchez no se lo puede dar", ha aseverado.

Al ser preguntado si el PP tiene miedo a Pedro Sánchez como dice el ministro Óscar Puente, Tellado ha asegurado que el PP no quiere "echar a Sánchez" sino que quiere "salvar España de Sánchez", quien, a su entender, ha sido "un peligro para la democracia española".

"Si Sánchez se siente tan seguro que convoque elecciones. El CIS dice que las gana. La realidad es que tenemos un Gobierno quebrado, un Gobierno que no gobierna y un gobierno que no tiene mayoría parlamentaria", ha destacado, para subrayar que Sánchez tampoco tiene Presupuestos aprobados en esta legislatura.