Tellado, tras anunciar Sánchez que se presentará a la reelección: "Vaya disparate"

Tras defender Sánchez la inocencia de su familia y su hermano, dice que "el victimismo ya no cuela" y pide "explicaciones y elecciones"

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha calificado este jueves de "disparate" el anuncio del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de volver a ser candidato del PSOE en las próximas elecciones generales.

"Vaya disparate", ha declarado a los periodistas a su llegada al desayuno informativo con la presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, organizado por Nueva Economía Fórum, donde ha sido cuestionado por esa decisión de Sánchez de optar a la reelección.

Anoche, en una entrevista en 'Bloomberg', Sánchez aseguró que volverá a presentarse en los comicios previstos para el año 2027, una situación que ya ha hablado con su familia y el PSOE. "Y si me lo permiten, estoy seguro de que podemos repetir la mayoría y seguir adelante con el trabajo", añadió.

"EL VICTIMISMO YA NO CUELA"

Tras defender Sánchez la inocencia de su familia y su hermano tras las últimas decisiones judiciales, Tellado ha asegurado que "el victimismo ya no cuela" y le ha emplazado a dar "explicaciones" y a convocar "elecciones".

"La verdad, dice Sánchez. Un recordatorio para el presidente desmemoriado. La verdad es que Sánchez convive con el delito: Begoña, su hermano, su fiscal, Ábalos, Santos Cerdán", ha manifestado Tellado en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

Según Tellado, "la verdad es que su mujer no estaría imputada de no servirse de La Moncloa para hacer caja y que su hermano no estaría procesado de no haber sido enchufado". "El victimismo ya no cuela. Explicaciones y elecciones", ha finalizado.