Feijóo buscará "desgastar" a Sánchez por su "debilidad parlamentaria" frente a un PP que "legisla" desde la oposición

El PP admite que hay "temáticas" en las que coinciden con PNV o Junts y que la soledad del PSOE acrecentará la imagen de "ingobernabilidad"



MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP de Alberto Núñez Feijóo buscará "desgastar" al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, visualizando en cada sesión plenaria su "debilidad parlamentaria" frente a un PP que, a diferencia del Gobierno, logra aprobar propuestas en el Congreso y el Senado y "legisla desde fuera", según han indicado fuentes del partido.

"La única iniciativa del PSOE que tenía garantizados los apoyos de los socios de Sánchez era la ley de amnistía. Una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado, empieza un calvario parlamentario para el Gobierno de coalición", han advertido desde el equipo de Feijóo.

Los 'populares' consideran que esa "debilidad parlamentaria" lleva semanas visualizándose, como cuando en mayo el PSOE recibió un "no" rotundo a su proposición de ley para "prohibir el proxenetismo en todas sus formas" o cuando el Gobierno se vio obligado la misma semana a retirar su reforma de la Ley del Suelo para evitar otra derrota parlamentaria.

El PP ha recordado además que hace 12 días el Grupo Socialista apoyó la proposición del PP para que el presidente del Gobierno tenga que rendir más cuentas en acción exterior, un respaldo que, según los 'populares', se debió a que el PSOE quería evitar "ser derrotado de nuevo". Y este mismo martes, el PSOE apoyó la iniciativa del Grupo Popular sobre multirreincidencia "para protegerse de una nueva derrota parlamentaria", han añadido las mismas fuentes.

UN "CALVARIO PARLAMENTARIO" QUE IRÁ A MÁS TRAS LAS EUROPEAS

En el cuartel general de los 'populares' creen que ese "calvario parlamentario" va a ir a más a partir de ahora, ya que, a su entender, Sánchez "ha vampirizado" a sus aliados parlamentarios que cada vez tienen menos alicientes para prestarle apoyo en el Parlamento.

En ese contexto de "parálisis" del Gobierno, Feijóo buscará "desgastar aún más" al Gobierno de Pedro Sánchez en el Parlamento y contraponer su "debilidad parlamentaria" con la fortaleza de un PP que sí es capaz de "legislar" desde la oposición, según fuentes del equipo de Feijóo.

El propio Feijóo ya aprovechó la sesión de control de este miércoles para espetar a Sánchez que en lo que va de legislatura el PP "ha conseguido tramitar más leyes desde la oposición" que el PSOE desde el Gobierno. "No tiene usted un Gobierno sólido, no tiene mayoría garantizada, no tiene presupuestos y no tiene apoyo suficiente a las urnas. Déjelo ya", le solicitó, para reclamar de nuevo que convoque ya elecciones generales.

EL PP VE DIFÍCIL QUE PUEDA AGUANTAR HASTA 2027 COMO DICE SÁNCHEZ

En 'Génova' son conscientes además que hay "temáticas" en las que tradicionalmente han compartido posiciones similares a las de PNV o Junts, sobre todo en materia económica, por lo que no descartan que puedan coincidir en las votaciones, acrecentando esa "debilidad" de Sánchez y el PSOE.

En ese contexto parlamentario de "ingobernabilidad" y sin Presupuestos Generales del Estado, fuentes del PP ven difícil que Pedro Sánchez pueda "aguantar mucho tiempo", aunque el jefe del Ejecutivo sostenga públicamente que su intención es agotar mandato hasta y no convocar elecciones hasta 2027.

MANTENER "ENGRASADA LA MAQUINARIA ELECTORAL"

Los 'populares' consideran que las europeas han mostrado que hay "un cambio de ciclo" en España y que la legislatura "va a decaer de una manera o de otra" antes de lo previsto. Por eso, en 'Génova' advierten de que el PP tiene que mantenerse tensionado y movilizado ante la posibilidad de volver a las urnas en cualquier momento.

Este martes, Feijóo ya pidió a puerta cerrada a sus 'barones' y cargos territoriales tener "engrasada la maquinaria electoral" por entender que la legislatura está "agotada" y no se puede descartar la posibilidad de que puedan convocarse elecciones en cualquier momento, según fuentes 'populares'.