Feijóo "comprende el problema" del PSOE con la 'Ley Trans' y dice que, si se aprueba, el PP derogará esta "frivolidad"

Critica que Sánchez dé el visto bueno a la norma y luego se abra un "aparente cisma": "No sabemos si es un conflicto aparente o no"

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que "comprende el problema" del Partido Socialista con la llamada 'Ley Trans' y ha avanzado que si se aprueba finalmente en el Parlamento, su partido derogará esta "frivolidad" en caso de ganar las elecciones. Además, ha criticado que Pedro Sánchez diera luz verde al proyecto de ley en su Consejo de Ministros y después se abra un "aparente cisma" entre el PSOE y Podemos.

"No sabemos si es un conflicto aparente o no", ha declarado Feijóo desde Bruselas al ser preguntado por la división en el seno de la coalición de Gobierno en relación con esta norma. El PSOE y PP ampliaron el pasado martes el plazo de enmiendas de la Ley Trans en el Congreso, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, acusó a los socialistas de poner en riesgo la aprobación de la norma a final de año.

En declaraciones a los periodistas en Bruselas, antes de asistir a la reunión del Partido Popular Europeo (PPE), Feijóo ha afirmado que la Ley Trans es una "frivolidad" que afecta a los derechos de las mujeres y de la infancia, y que "se toma a broma buena parte de los principios básicos de la dignidad humana".

"LA LEY TRANS NO DEBE APROBARSE EN NINGÚN CASO"

"Por tanto, la Ley Trans no debe de aprobarse en ningún caso", ha proclamado, para añadir que si esa norma al final se aprueba en el Congreso de los Diputados, su partido tiene el "compromiso de derogarla" si logra los votos suficientes en la siguiente legislatura y llega a Moncloa.

Feijóo ha asegurado que él "comprende perfectamente" a los movimientos feministas" porque "lo que pretenden es una igualdad entre géneros" que él "suscribe". Así, ha dicho que no puede comprender es que personas adolescentes y sin mayoría de edad puedan "por una decisión, ni siquiera meditada o tutelada" por los profesionales sanitarios, "hormonarse o proceder a intervenciones quirúrgicas irreversibles".

"Por tanto, comprendo el problema que tiene el PSOE. Lo que no comprendo es cómo el primer ministro socialista español aprueba leyes en Consejo de Ministros o le da el visto bueno a proyectos de ley para remitir a la Cámara, y después se crea el aparente cisma entre la coalición de Gobierno", ha recalcado.

"NO SABEMOS SI ES UN CONFLICTO APARENTE O NO"

El líder del PP ha afirmado que esta situación para "el conjunto de los españoles es dificílmente comprensible" porque si no está de acuerdo con un proyecto, no debe "ampararlo". "Pero parece que lo que se lleva es un conflicto entre el PSOE y Podemos en relación con este asunto. No sabemos si es un conflicto aparente o no", ha indicado.

Feijóó ha insistido en que ese proyecto de Ley va en contra de los principios básicos y de los derechos de las mujeres y de la infancia, algo que, según ha dicho, ha constatado con las asociaciones feministas con las que se ha reunido el PP, con las asociaciones de padres y con las asociaciones de profesores, que "advierten de que es un grave error tomar una decisión en un periodo de la adolescencia sin los límites, plazos o informes médicos y psicológicos preceptivos".

Por todo ello, el presidente del Partido Popular ha dicho que espera y desea que este proyecto de ley se "retire del Congreso" y vuelvan a fijarse en "lo importante", que no es "otra discusión más entre el PSOE y Podemos".