Feijóo se compromete a garantizar, si gobierna, que las mujeres puedan abortar y acusa a Sánchez de "utilizarlas"

El jefe del Ejecutivo replica tratando de hurgar en diferencias dentro de PP con el aborto: "Isabel, Alberto tiene una carta para ti"

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido a garantizar, si gobierna, que "cualquier mujer" pueda abortar "con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes" y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "utilizar" a las mujeres.

"Sobre el aborto, mi posición es clara y conocida. Garantizaré siempre que cualquier mujer que opte por la interrupción de su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes. Lo que está en riesgo es que las familias puedan tener los hijos que desean, porque el Gobierno no les ofrece soluciones para hacerlo", ha explicado Feijóo en un texto publicado este jueves en la red social 'X'.

El mensaje de Feijóo se produce en medio del debate sobre el aborto de la última semana, en la que Sánchez ha propuesto incluir el derecho al aborto en la Constitución, una opción que el PP rechaza de plano. Además, el Gobierno ha exigido a varias comunidades un listado de objetores al aborto.

Sin embargo, Ayuso ha advertido de que en Madrid no se va a hacer "una lista negra de médicos" objetores. El jefe del Ejecutivo ya ha advertido a la presidenta madrileña de que llegará hasta el TC para garantizar el derecho al aborto.

METER "MIEDO A LA GENTE CON BULOS" SOBRE "FALSAS PROHIBICIONES"

En su carta, el líder del Partido Popular ha acusado al presidente del Gobierno de "utilizar" a las mujeres y le ha reprochado que vuelve "50 años atrás" metiendo "miedo a la gente con bulos sobre falsas prohibiciones del aborto".

Feijóo ha asegurado que Sánchez "está agotado política y moralmente" y "acorralado por la corrupción" y que, por ello, "recurre a maniobras desesperadas para sobrevivir". "Como se vislumbra la paz en Gaza, necesita otra cosa. Hoy intenta reabrir debates del pasado para ocultar los problemas del presente", ha criticado.

El presidente del PP considera que el "verdadero" debate que España necesita es "sobre natalidad, conciliación y futuro". En este sentido, Feijóo se ha comprometido a impulsar, si gobierna "medidas para que ninguna mujer renuncie a ser madre por motivos económicos, laborales o de vivienda".

Según Feijóo, Sánchez "no defiende a las mujeres, las utiliza". "Las convierte en su último salvavidas político y eso es inmoral. Mientras él se aferra a los conflictos, yo propongo estabilidad, respeto y futuro. Frente a la división y la manipulación, ofrezco un proyecto para unir y hacer avanzar a España", concluye la carta que ha colgado en su cuenta de 'X'.

EL GOBIERNO Y EL PP SE ENZARZAN EN REDES

Sánchez ha replicado a este mensaje de Feijóo volviendo a mencionar a Ayuso: "Isabel, Alberto tiene una carta para ti", ha indicado el presidente en X, tratando de hurgar en diferencias dentro del PP sobre el aborto.

En la misma línea se ha expresado, el ministro de Transportes, Óscar Puente, que también ha deslizado que Feijóo lanzaba un mensaje a su propio partido. "¿A quién se dirigirá Alberto, el valiente? ¿Al alcalde de Madrid de su partido? ¿A la presidenta de la comunidad autónoma de Madrid? ¿Qué pasa Alberto, que no te cogen el teléfono?", ha indicado.

Poco después, el PP ha utilizado su cuenta oficial en 'X' para responder a Sánchez asegurando que esa carta no se mandó en un sobre como los que circulaban en Ferraz con dinero en metálico. "No se envió en este sobre", ha escrito el PP, adjuntado la imagen de un sobre con el logo del PSOE lleno de dinero en efectivo, como el que recoge el informe de la Unidad Operativa de la Guardia Civil sobre pagos en metálico "sin respaldo documental".