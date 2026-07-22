Feijóo, sobre la continuidad del alcalde de Móstoles, investigado por acoso: "Veremos lo que dicen los tribunales"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, comparece ante los medios para hacer balance del curso político, en la sede nacional del PP, a 22 de julio de 2026, en Madrid (España) - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este miércoles que deben ser los tribunales quienes determinen la situación del alcalde de Móstoles (Madrid), Manuel Bautista (PP), que sigue en el cargo pese a estar investigado por presunto acoso sexual y laboral tras la denuncia de una exedil de su partido. "Es lo correcto", ha dicho, tras remarcar que el PP de la Comunidad de Madrid sigue creyendo en su inocencia y defiende que la denuncia "no es correcta".

Durante la rueda de prensa de balance del curso político, Feijóo ha sido preguntado por las razones por las que el PP no ha actuado contra su alcalde, pese a que la jueza ha dado veracidad al testimonio de la víctima, cuando sí exigió contundencia a los socialistas hace un año cuando estalló el caso del excolaborador de Pedro Sánchez, Paco Salazar.

El presidente de los 'populares' ha recordado que su alcalde en Móstoles tiene en el PP un expediente informativo abierto, a raíz de la denuncia interpuesta en su contra, al tiempo que ha destacado que que el partido en la Comunidad de Madrid sigue confiando en su inocencia y en que la denuncia "no es correcta".

"Veremos lo que dicen los tribunales. Creo que es lo correcto", ha señalado. De momento, la jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Móstoles ha citado a Bautista declarar el próximo 9 de octubre.