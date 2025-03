Feijóo cree que Mazón cumple su "deber" con los presupuestos y ve "normal" que asista al congreso del PPE en Valencia

BRUSELAS 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, cumple con su "deber" al intentar aprobar unos presupuestos para la reconstrucción tras la dana en la Comunidad Valenciana y ha indicado que sería una "temeridad" no hacerlo. Además, ha defendido la presencia de su 'barón' autonómico en el Congreso del Partido Popular Europeo (PPE) que se celebrará a finales de abril en Valencia.

En una rueda de prensa en Bruselas, tras asistir a la cumbre del PPE en Bruselas para hablar sobre defensa y seguridad, Feijóo ha señalado que el "deber" de cualquier presidente es tener presupuesto para "sus servicios públicos" y ha añadido que eso "es lo que ha hecho" Mazón, en alusión al pacto de PP con Vox que se presenta este mismo jueves.

Por eso, ha dicho que él entiende que Mazón está "haciendo lo que tiene que hacer". "Si además tiene la reconstrucción como objetivo fundamental de los ciudadanos de la comunidad, insisto, sería una doble temeridad no tener presupuesto corriente y no tener un presupuesto para la reconstrucción como consecuencia de la dana", ha manifestado.

Al ser preguntado si cree que Mazón debe acudir al congreso del PPE en Valencia los días 29 y 30 de abril y si teme que pueda haber protestas contra el Consell por la gestión de la dana, el líder del PP ha indicado que el hecho de que "las autoridades de la comunidad o las autoridades locales acudan al congreso será lo normal".

En este sentido, ha recalcado que "si su agenda se lo permite" Mazón debería asistir a ese cónclave del PPE se celebrará en Valencia. "Cuestión distinta es que no forma parte, efectivamente, de la delegación en el sentido de voto, pero entiendo que pueden perfectamente acudir al congreso", ha indicado, precisando así que Mazón no es compromisario y, por tanto, no tiene derecho a voto a las resoluciones de ese cónclave.

