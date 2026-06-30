Feijóo critica las nacionalizaciones de Sánchez pero rechaza hablar de pucherazo: "Denunciamos la ingeniería electoral"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante la Junta Directiva Autonómica del PP, en la Filmoteca Regional 'Francisco Rabal', a 29 de junio de 2026, en Murcia, Región de Murcia (España). - Kiko Asunción - Europa Press

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este martes las nacionalizaciones que pretende llevar a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez con la llamada 'Ley de Nietos', pero ha rechazado hablar de "pucherazo", como sí apuntan desde Vox. Según ha señalado, lo que denuncia su partido es "la ingeniería electoral" que está llevando a cabo el jefe del Ejecutivo con la vista puesta en próximas citas electorales.

En una entrevista en la '7TV' de Murcia, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha denunciado que Sánchez intente nacionalizar a "2,5 millones de personas en un año y medio", haciendo "una modificación sustancial del censo electoral" a través de una disposición de la Ley de Memoria Democrática de 2022. "En este momento las encuestas le dicen que va a perder las elecciones", ha dicho, para echarle en cara que se dedique a "fabricar" a "dos millones y medio de votantes".

Al ser preguntado si Sánchez está preparando un pucherazo para conseguir esos votos y si ve manera de pararlo, Feijóo ha respondido: "El pucherazo es una cosa, y lo que nosotros estamos denunciando es que hay ingeniería electoral con la Ley de Nietos". Según ha agregado, esa norma "se hace de forma unilateral por parte del Gobierno" y "se amplía el número de personas que tienen derecho a pasaporte mediante una instrucción de un Ministerio, no por ley".

Hace una semana, en el Pleno del Congreso, el presidente de Vox, Santiago Abascal, fue más allá al acusar a Sánchez de querer "robar" las elecciones y exigió medidas para garantizar la limpieza electoral, como que no se "reparta" la nacionalidad española "como si fueran caramelos" como en Cuba. En su réplica, el jefe del Ejecutivo tachó de "terraplanismo electoral" esa suposición de Vox y dijo que la usa como "excusa" para justificar su derrota electoral.

"2,5 MILLONES DE PERSONAS" QUE NO ESTABAN EN EL CENSO DE 2023

Feijóo ha insistido en que se trata de un procedimiento de "ingeniería electoral" y esto "debe de estudiarse" y "debe de meditarse", igual que la regularización extraordinaria de "1,3 millones" de migrantes irregulares que, a su entender, puede ir en contra del derecho europeo.

El líder del PP he señalado que una vez que el Gobierno nacionalice y conceda el pasaporte a "2,5 millones" de personas, "automáticamente" votarán en las elecciones. En el caso de Buenos Aires, ha indicado que esa cifra asciende a 640.000 personas.

A su entender, lo que está claro es que Sánchez "hace las cosas sin consenso, de forma unilateral, contra el derecho europeo" y "contra el sentido común". "Hay un riesgo de ingeniería electoral evidente para que dos millones y medio de personas que no estaban en el censo en la anterior elección de julio del 23, puedan votar en estas", ha abundado.

"HA MANDADO A SALAZAR A BUSCAR VOTOS A ARGENTINA"

Feijóo ha aludido a la imputación de la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, y otras 24 personas para pedir a los ciudadanos que "no se acostumbren" a ello y no acepten "que se puedan imputar a 25 personas en un día".

El Partido Socialista tiene ya más de 120 imputados. El número de diputados en la Cámara son 121", ha enfatizado, para añadir que no son imputados cualquiera sino que era el "número dos" de Sánchez, en alusión al exministro José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

"El tercer número dos de Sánchez, el tal (Paco) Salazar, que ahora, después de que le hayan denunciado por abusos o por acoso laboral en Moncloa, pues le ha mandado a Argentina para buscar votos", ha indicado.

Feijóo ha recordado que el presidente del Gobierno también tiene imputados a su esposa y a su hermano. "Es que son 15 sumarios. Veinte delitos que se están estudiando en sus sumarios, que suman esos delitos, de acuerdo con el Código Penal, 2.300 años de cárcel", ha apostillado.

ACUSA A SÁNCHEZ DE "IMPEDIR" EL DEBATE DENTRO DEL PSOE

El líder del PP ha criticado que, después de que el Congreso aprobase el jueves la dimisión de Sánchez y, en caso de no hacerlo, someterse a una cuestión de confianza, la respuesta de Sánchez fuese una "enorme carjacada" y "reírse", un gesto que, según ha confesado, le provocó "perplejidad" y "tristeza".

A su entender, lo que hace con eso es "reírse" de todos los procedimientos. "Al final tiene un tic antidemocrático muy importante y cree que España es como el Partido Socialista. Pedro Sánchez se ha apropiado del PSOE, impide el debate en el partido y pretende hacer lo mismo con nuestro país", ha añadido.

Feijóo ha insistido en que "esto no es normal" y se ha mostrado convencido de que "incluso muchos votantes del Partido Socialista no pueden aceptar la degeneración democrática que estamos viviendo". "Y tenemos que decir, oiga, no, basta ya. O usted se va, o usted convoca elecciones", ha proclamado.

Al ser preguntado si cree que Sánchez puede irse o convocar elecciones, el líder del PP ha señalado que el presidente "está mucho más preocupado de lo que la gente se cree". "El único que sabe, realmente, lo que hay detrás es él", ha dicho, para añadir que es el "que sabe por qué funcionan las cloacas".

SÁNCHEZ "TIENE MIEDO A LA VERDAD"

Además, ha dicho que Pedro Sánchez tiene "miedo a la verdad". "Tiene miedo a que se vaya de la Presidencia al Gobierno y entonces ya no controle ni la Fiscalía, ni la Guardia Civil, ni la Policía Nacional, ni el Tribunal Constitucional y que se quede como un español más sometido ante el imperio de la ley a la igualdad", ha relatado.

Feijóo ha subrayado que Sánchez es "una persona que no respeta las reglas democráticas básicas" y "no ha habido nunca ningún presidente de Gobierno así". "Desde el punto de vista internacional, la reputación de España internacional es una reputación en el subsuelo", ha agregado.

En cuanto a si cree que la sociedad española está anestesiada y que si gobernara el PP la gente estaría en la calle Feijóo ha indicado que la gente "está desilusionada" y "tiene una enorme desafección por la política" y ha señalado que lo que está intentando el Gobierno es que "la desafección sea generalizada" y "crea que todos los políticos son iguales".