Feijóo defiende aplicar la pena de prisión permanente revisable para casos como el crimen de Miranda de Ebro (Burgos)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado su solidaridad con las víctimas del crimen de Miranda de Ebro (Burgos) y ha defendido que la legislación española contemple la pena de prisión permanente revisable para quienes cometen crímenes de esta gravedad tras haber sido condenados previamente.

Feijóo --que hoy ha hecho campaña por Burgos-- se ha sumado al minuto de silencio convocado frente a la Casa Consistorial en recuerdo de las tres mujeres asesinadas este miércoles en Mirada de Ebro en un incendio provocado, en el que además, resultaron heridas varias personas, entre ellas dos menores de 11 y 7 años.

En un mitin en la localidad burgalesa de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, Feijóo ha tenido unas palabras de recuerdo para esas víctimas y ha dicho que "jamás merecieron morir a manos de un machista que las ha quemado". "Esperemos que los niños que todavía están siendo atendidos en la sanidad puedan tener el alta en los próximos días. Ojalá que sí", ha apostillado.

Dicho esto, el presidente del PP ha dicho que hay que "reflexionar" sobre si tienen o no la política penitenciaria adecuada, las leyes contra la violencia machista adecuadas y el Código Penal actualizado".

Así, ha recordado que este "presunto criminal" estuvo en la cárcel, había estado "condenado por abusar de una menor" y "tenía hacía años un orden de alejamiento sobre la pareja que asesinó en Miranda a través de un incendio".

Por eso, ha insistido en que "merece la pena pensar si realmente" la legislación española debe de contemplar, como propone el PP, la prisión permanente revisable ante estas "conductas reiteradas" y con "estos agravantes". "Y por eso lo volvemos a pedir en nombre de las mujeres españolas y en nombre de los niños y de las niñas de nuestro país", ha enfatizado.

Por otra parte, el líder del PP ha echado en cara a Pedro Sánchez que aún no haya aprobado medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán. A su entender, qué "pachorra" tiene a la hora de aprobar rebajas fiscales y "qué prisas" tenía para "rescatar aquellas empresas que después daban trabajo a los novios de los ministros" o a su mujer, Begoña Gómez.

"Cuando Junqueras le pide más dinero a los independentistas a costa de los castellanos y leoneses, Sánchez se calla sin rechistar.

Cuando Podemos pide la regularización de mil inmigrantes que han entrado de forma irregular en España, Sánchez se calla sin rechistar. Y cuando Otegi pide lo que le dé la gana, Sánchez se calla sin rechistar", ha enfatizado, para criticar que, sin embargo, el jefe del Ejecutivo sí que "se moleste" cuando el PP le pide "rebajar el IVA del 21 al 10% a la gasolina, a la electricidad, al gasóleo y al gas".

Dicho esto, ha recalcado que el PP va a seguir proponiendo medidas ante la "tensión de precios" que está viviendo España como rebajar el impuesto de la renta de las personas físicas, duplicar las desgravaciones por hijos o eliminar el impuesto de generación eléctrica.

Asimismo, Feijóo ha calificado de "auténtica vergüenza" que el Gobierno de la "propaganda" tome el pelo a los españoles tras impulsar la herramienta 'Hodio' --para medir el alcance de los discursos de odio en redes-- en lugar de proponer soluciones para España como hace el PP con las medidas que ha presentado para familias y empresas.

"Esta mañana hemos escuchado a un alcalde de Bildu, al que puso el Partido Socialista en esa alcaldía, decir que aplaudir a los presos de ETA es como aplaudir a un equipo de fútbol. Y yo pregunto, ¿el odio es insultar a las víctimas y a los españoles, señor Sánchez? ¿Eso es odio?" Yo creo que sí", ha exclamado.

Finalmente, ha subrayado que los españoles sufren problemas como la subida de precios o las dificultades económicas y ha señalado que en Moncloa trabajan "700 personas para el señor Sánchez", lo que demuestra que tiene "una agencia de publicidad" con el dinero de los españoles.