Feijóo defiende su 'no' al techo de gasto y afea al Gobierno que "amenace" a los barones del PP si no hay PGE

Gamarra ve "irresponsable" que el Ejecutivo presente el mismo techo de gasto de julio y pretenda que sea "un trágala" para el PP



MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado este lunes el voto en contra del PP al techo de gasto que el Congreso volverá a votar este jueves y ha recriminado al Gobierno de Pedro Sánchez que "amenace" a los presidentes autonómicos "con pérdidas multimillonarias si no se aprueban" los Presupuestos.

En concreto, el Pleno del Congreso de este jueves debatirá y votará los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública de las administraciones para los próximos tres años, sin que el Gobierno tenga asegurados los apoyos suficientes para superar su tramitación parlamentaria.

La senda volverá a la Cámara dos meses después de que fuese rechazada con los votos en contra de PP, Vox, UPN y Junts. Ahora, la Cámara Baja se volveráa pronunciar sobre la misma senda de déficit y objetivos presupuestarios, que sirven de preeliminar para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2015.

El portavoz económico del PP, Juan Bravo, ya avanzó que su formación votará en contra de la senda porque es la misma de julio y así lo ha confirmado también este lunes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, coincidiendo con la reunión de su Comité Ejecutivo Nacional en Madrid.

"Es todo tan demencial que el mismo Gobierno que dice que no aprobar los Presupuestos no es ningún drama, amenaza a los presidentes autonómicos con pérdidas multimillonarias si no se aprueban", ha manifestado Feijóo.

Es más, ha subrayado que "es todo tan demencial que el presidente que afirma sin parar que hay legislatura para rato, manda una delegación a Suiza para rogarle a Puigdemont que no dé por finalizada la legislatura", en alusión al encuentro que la pasada semana mantuvo el responsable de Organización del PSOE, Santos Cerdán, con el expresidente catalán.

BOLAÑOS ACUSA AL GOBIERNO DE QUERER "RECORTAR" 5.000 MILLONES

Este lunes, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que aprobar el techo de gasto es "mejorar la vida de los ciudadanos" porque "supone 12.000 millones de euros más para políticas públicas".

A su entender, es "inconcedible" que el PP esté dispuesto a "recortar 5.000 millones a CCAA y ayuntamientos" con tal de "boicotear" la acción de Gobierno. "Esta es la oposición tremendamente irresponsable que está liderando el señor Feijóo", ha añadido el ministro.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha respondido a Bolaños que "lo que es tremendamente irresponsable es que presenten el mismo techo de gasto que ya fue rechazado" y "pretendan que sea un trágala para el partido más votado".

"¿Dónde está la mayoría progresista de la que llevan hablando un año? Dejen de marear y pongan las urnas", ha manifestado Gamarra en un mensaje en su cuenta oficial de la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

'GÉNOVA' DICE QUE EL GOBIERNO NI SIQUIERA LES HA LLAMADO

Fuentes de la cúpula del PP se han pronunciado en el mismo sentido, aconsejando al Ejecutivo de Pedro Sánchez a buscar apoyos entre sus socios de investidura.

Además, han señalado que ni siquiera se han puesto en contacto con el primer partido de la oposición para hablar de la senda de déficit. "¿Eso es tender puentes con el PP?", han exclamado fuentes del equipo de Feijóo.

Es más, fuentes del PP han recordado que el Gobierno maniobró para quitar al Senado su capacidad para vetar los objetivos de estabilidad a través de la Ley de Paridad, y luego fue Junts el que le "tumbó" el techo de gasto en el Congreso. Por eso, han recomendado al Ejecutivo de Sánchez que ahora busque ese apoyo en el partido de Carles Puigdemont, han añadido las mismas fuentes.

RUEDA HABLA DE "ACTUALIZAR" LAS ENTREGAS A CUENTA

Ante las declaraciones del Gobierno poniendo el foco en el PP para que apruebe el techo de gasto, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha manifestado su rechazo al "chantaje" que, bajo su punto de vista, intenta realizar el Gobierno y ha recalcado que hay herramientas jurídicas para actualizar las entregas a cuenta a las autonomías.

"No hay ningún problema salvo la actualización de las entregas a cuenta, que se podría hacer por real decreto", ha manifestado Rueda junto a su consejero de Hacienda, Miguel Corgos. Además, ambos dirigentes han coincidido en que a Galicia le urge que todas las comunidades "se sienten" para abordar la reforma de la financiación autonómica.