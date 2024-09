El PSOE ve "probable" que el Gobierno pierda la votación del techo de gasto si no apoya el PP

Tacha a Feijóo de "cenizo" "tristón" y de "político mediocre y menguante" que está "fuera de la realidad"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha afirmado que es "probable" que el Ejecutivo pierda la votación de la senda de estabilidad de este jueves en el Congreso de los Diputados si el PP no decide apoyarlo, dando a entender que no tienen los votos de Junts.

A pesar de que el secretario de Organización, Santos Cerdán se reunió el pasado viernes en Suiza con el expresidente catalán, Peña ha señalado que no conocen el sentido del voto de Junts, ha calificado este encuentro como "ordinario" y ha evitado aportar más detalles sobre la reunión.

"Si el Partido Popular vota en contra de la senda de déficit es probable que el Gobierno pierda la votación. Eso es lo de menos, porque lo que es seguro es que el señor Feijóo perderá cualquier oportunidad de presentarse ante los españoles como un político de Estado", ha señalado Peña en una rueda de prensa en la sede nacional del partido en la calle Ferraz.

SI LE TOCA LA LOTERÍA, PREOCUPADO POR EL PAPELEO

La portavoz socialista ha cargado con dureza contra el líder nacional del PP al señalar que Feijóo solo quiere "hacerse una foto ganando una votación a costa de hacer sufrir a la ciudadanía, incluso en las comunidades y municipios donde gobierna su partido", dado que no sacar adelante la senda de estabilidad supondría una merma de 12.000 millones de euros en dos años para las CCAA y entidades locales.

Así, ha acusado a Feijóo de poner su imagen política por delante de servicios públicos como la sanidad y la educación, lo que a su juicio "denota una desesperación y un egoísmo propio de un político mediocre, menguante y que está fuera de la realidad", ha lanzado.

En la misma línea de ataques, ha indicado: "Feijóo se ha convertido en ese cuñado cenizo, tristón, con un punto de amargura que cada vez que te ve dice que la vida da asco", ha señalado Peña. "La verdad que no da una buena noticia ni por equivocación. Es cierto que es la típica persona que un día le toca la lotería y va a estar más preocupado del papeleo que tiene que hacer para cobrarlo que de disfrutarlo", ha indicado a continuación. Finalmente ha añadido que su labor de oposición se basa en "insultos, bulos y vinagre".

JUNTS SERÁ RESPONSABLE DE SUS VOTOS

Al ser cuestionada sobre el hecho de que cargue la responsabilidad de no sacar adelante esta votación en el PP y no en Junts, Peña afirma que cada diputado tendrá que dar las explicaciones en su territorio de lo que votan en el Congreso. "Junts, el Partido Popular y otros partidos tendrán que ser responsables" con el sentido de su voto, ha apuntado en ese momento.

En esa misma línea, fuentes socialistas señalan que no hay una negociación en marcha con los de Puigdemont sobre la senda de déficit aunque sí hay conversaciones con esta formación. Consideran además que aunque Junts vote en contra de la senda de déficit, eso no quiere decir que se vayan a oponer a los Presupuestos Generales del Estado y por tanto no los dan por perdidos.

REUNIÓN "NORMAL" CON PUIGDEMONT

Respecto a la reunión del 'número tres' del partido con Puigdemont, en el PSOE evitan los detalles e insisten en que fue una reunión "normal" en la que participaron "los equipos de siempre" y señalan que del encuentro no salió ninguna novedad.

Además insisten en las consecuencias que han tenido las últimas votaciones de Junts en el Congreso, en concreto una en la que tumbaron una iniciativa para regular los alquileres vacacionales y de habitaciones, desmarcándose de la posición del Gobierno. La negativa de Junts a apoyar esta iniciativa provocó que cientos de personas se concentrasen frente a su sede en Barcelona e increpasen a los neoconvergente al grito de "traidores".

Peña se ha limitado a decir que se trata de una reunión "ordinaria" y "dentro de la normalidad" en la que se ha dado "seguimiento a los puntos" en los que ambas formaciones tienen un acuerdo, según ha señalado y ha asegurado que seguirán manteniendo estos encuentros.