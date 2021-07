Feijóo defiende que el PP "no incentivó" declarar persona non grata a Abascal en Ceuta y afea a Vox "exagerar"

OURENSE, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que, "con carácter general" a él no le gusta declarar personas non gratas a dirigentes, pero ha matizado que, en el caso de Ceuta, el PP "no incentivó ni propuso" hacerlo con el líder de Vox, Santiago Abascal, y ha apuntado que, igual que "no es bueno entrar en descalificaciones personales a ningún político" tampoco lo es "exagerar" esa declaración.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios en A Gudiña (Ourense), tras ser preguntado por la polémica suscitada a raíz de que Abascal fuese declarada persona non grata en la Asamblea de la ciudad autónoma de Ceuta gracias a la abstención del PP, lo que ha llevado a Vox a dar por rotas sus relaciones con la formación que dirige Pablo Casado.

Feijóo ha defendido que, bajo su punto de vista, "no tiene mayor relevancia" y se está "excediendo la relevancia" de este asunto, de acuerdo con lo que "probablemente" --ha dicho-- le "interesa" a Vox, pero no supone "su primer problema o preocupación política" para el conjunto de los ciudadanos.

Dicho esto, ha recordado cuando Mariano Rajoy fue declarado persona non grata en su ciudad, Pontevedra, siendo presidente del Gobierno, y con el respaldo en el ámbito local de las dos formaciones al frente del Consistorio (BNG y PSOE).

"A mí no me gusta con carácter general declarar persona non grata a nadie. Eso se lo dejamos normalmente a los nacionalistas y a la izquierda", ha dicho el dirigente gallego, para quien dar este tipo de casos es "con carácter general" un "error".

SUGIERE QUE FUE UN PASO PARA "PACIFICAR"

En todo caso, ha matizado que "el que conoce muy bien la ciudad de Ceuta es su presidente". "Y vamos a dejarlo ahí, el PP no incentivó ni propuso esa declaración", ha defendido, antes de sugerir que la decisión de la formación ceutí que dirige Juan Jesús Vivas está encaminada a "institucionalizar y pacificar una ciudad que, desde el punto de vista geográfico, está en una zona caliente políticamente".

"Bajemos el tono y la tensión. No es bueno entrar en descalificaciones personales hacia ningún político, pero tampoco que políticos exageren esa declaración en la Asamblea de Ceuta que el PP no ha incentivado ni propuesto", ha zanjado.