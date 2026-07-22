Feijóo denosta que Sánchez "calle" ante las agresiones registradas en Euskadi y Navarra tras el Mundial

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, comparece ante los medios para hacer balance del curso político, en la sede nacional del PP, a 22 de julio de 2026, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denostado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya guardado silencio ante las agresiones registradas en el País Vasco y Navarra a propósito de la Final del Mundial, en la que España se impuso a Argentina. "Frente a los totalitarios, ni un paso atrás", ha clamado.

Feijóo ha comenzado la habitual rueda de prensa de balance del curso político felicitando a la Selección Española de Fútbol por haber hecho sentir, "con tanta emoción", el "orgullo" de ser españoles y ha personificado su felicitación en el entrenador, Luis de la Fuente, quien, a su juicio, "ha transmitido a toda la nación los mejores valores que este país puede tener".

El jefe del primer partido de la oposición ha aprovechado para condenar la violencia vivida el pasado domingo en Euskadi y Navarra, y para lamentar que el actual Gobierno, "empezando por su presidente", no lo haya hecho.

Feijóo sostiene que "los intolerantes no pueden soportar la unión y los valores que transmite" 'La Roja', "porque saben que esa también es su derrota, y frente a ellos ha reivindicado "el ejemplo de los 10.000 bilbaínos" y de la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, Esther Martínez, "que no se han dejado amedrentar y han salido a la calle a celebrar a su Selección y a su país".

El presidente del PP ha admitido que si bien el PSOE y Bildu gobiernan en España y en Pamplona gracias a los apoyos mutuos, "pese a que Sánchez prometió una y otra vez" que "nunca" lo haría, "jamás" pensó que el Gobierno de coalición fuese a "callarse" ante la violencia de este domingo. "Frente a los totalitarios ni se da un paso atrás ni se baja la cabeza", ha concluido.