Feijóo desvela que Azcón será el candidato a la Presidencia de Aragón en las elecciones de mayo

MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha deslizado este jueves que el actual alcalde de Zaragoza y presidente del PP en Aragón, Jorge Azcón, será el candidato a la Presidencia del Gobierno en esa comunidad en las elecciones del próximo mes de mayo al desvelar que una mujer encabezará la lista del partido en la capital.

En una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha sido preguntado quién será el candidato del PP a la Presidencia de Aragón para competir con el socialista Javier Lambán y ha respondido: "Espere usted a final de año. Me gustaría que lo dijese él y no yo".

Preguntado entonces si se llama Jorge, ha replicado que hay que ser "respetuoso con los territorios" porque el Partido Popular es un "partido autonomista". En las últimas semanas, el PP ha mantenido la incógnita sobre si Azcón volvería a ser el candidato a la Alcaldía o se convertiría en el cabeza de cartel a la Presidencia de Aragón.

A renglón seguido, se ha interrogado al líder del PP quién será el cabeza de cartel en Zaragoza y ha agregado: "Esperemos a que ella nos lo diga". Con esta respuesta, ha confirmado indirectamente a Azcón como candidato para la Presidencia de Aragón. En las quinielas han aparecido estas semanas como posibles candidatas a la Alcaldía los nombres de concejalas María Navarro o Natalia Chueca.

Feijóo ha señalado que en el PP no hay "modelos" sino "compañeros que ganan las elecciones y otros que las pierden". "He venido aquí para ganar y a mi lo que me interesa es que aquellos compañeros que ganan las elecciones en un ayuntamiento o comunidad autónoma, son compañeros que aportan. Y aquellos que se han presentado dos o tres veces y pierden, son compañeros que lógicamente hemos de renovar", ha aseverado.

Tras presentar al PP como única alternativa al Gobierno y ha afirmado que son un partido "unido", donde "no hay ningún barón o baronesa" que tenga "inconveniente en hacer cosas junto con el presidente del partido". Por eso, ha dicho que alberga la esperanza de que se produzca un cambio en la política española.

Ante las encuestas que se están publicando que recortan la ventaja del PP sobre el PSOE, ha recordado lo que pasó en Andalucía, donde las encuestas no daban mayoría absoluta a Juanma Moreno, y ha recalcado que el "efecto del PP como alternativa está más que consolidado".

"Queda mucho tiempo, queda el último cuarto de partido y vamos a seguir trabajando", ha indicado, para añadir que habrá un cambio político en España porque así lo constatan todas las encuestas salvo la "firmada por un militante del PSOE", en alusión al CIS.