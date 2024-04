Feijóo dice que citará en el Senado a Begoña Gómez solo si Sánchez le "obliga" y no descarta ir a los tribunales

Recalca que este caso "pinta muy mal" y recrimina al jefe del Ejecutivo no haber dado "ni media explicación ni media disculpa"



El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que no es partidario de llamar a comparecer en la comisión de investigación del Senado a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, pero ha dejado abierta esa vía en última instancia en caso de que el jefe del Ejecutivo no ofrezca explicaciones en sede parlamentaria por un posible conflicto de intereses. De la misma manera, ha reconocido que no descarta llevar este asunto a los tribunales a través de un recurso por la vía contencioso administrativa.

"No quiero llamar a la mujer del presidente del Gobierno, salvo que el presidente del Gobierno me obligue", ha declarado Feijóo en una entrevista en la cadena Cope, que ha recogido Europa Press, después de que ni Pedro Sánchez ni su esposa figuren en el primer listado de casi 60 personas que el Grupo Popular ha registrado en la comisión de investigación del Senado sobre el llamado 'caso Koldo'.

Feijóo ha explicado que, a tenor de las informaciones sobre las actividades "comerciales o mercantiles" de Begoña Gómez, están ante un "supuesto conflicto de intereses del presidente del Gobierno", quien, a su juicio, debería haberse inhibido de reuniones del Consejo de Ministros, como las que aprobaron el rescate de Air Europa "con 800 millones de euros de dinero público".

AGOTAR LA VÍA ADMINISTRATIVA PRIMERO

Después de que la denuncia ante la Oficina de Conflicto de Intereses que presentó el PP fuera archivada, el líder del PP ha indicado que su formación va a agotar en primer lugar la "vía administrativa" y, si el Gobierno no da "ninguna explicación", la asesoría jurídica del PP valorará llevar el caso ante la Jurisdicción contencioso administrativa para que se investigue.

Feijóo ha insistido en que si Sánchez "quiere evitar" que su mujer sea llamada a la comisión de investigación del Senado debe dar explicaciones sobre este asunto en sede parlamentaria. Si se niega, ha proseguido, el PP tomará "la decisión que corresponda". "Pero será al final y agotando todas las instancias", ha abundado.

El presidente del PP ha explicado que quieren saber si Sánchez ha incurrido en "un supuesto conflicto de intereses" y ha subrayado que "la ley es muy clara" porque no puede estar presente o formar parte del Gobierno cuando "en el que el asunto que se va a aprobar tenga alguna relación directa o indirecta con algún familiar de ese miembro del Gobierno".

"Y todo parece indicar, como se ha publicado, que detrás de esas cátedras de la esposa del presidente había una serie de sponsors. Uno de ellos es una compañía que fue rescatada posteriormente por el Consejo de Ministros, es decir, por el Gobierno, con dos aportes en distintas épocas que suman 800 millones de euros", ha afirmado, para resaltar que "eso merece una explicación".

AFEA A SÁNCHEZ NO DAR "NI MEDIA EXPLICACIÓN NI MEDIA DISCULPA"

Sin embargo, el presidente del PP ha recriminado a Sánchez que no haya dado "ni media explicación ni media disculpa" sobre un caso que, según ha dicho, salpica a miembros de su Gobierno, a buena parte del partido y a personas de su entorno.

Además, ha advertido de que aún no disponen de la información relativa al volcado de móviles, entre ellos los del Koldo García, exasesor del exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Si de ahí se deduce "información relevante, es evidente" que el PP "no descarta que el que el presidente del Gobierno dé información en sede parlamentaria", ha dicho, apuntando a su comparecencia en la comisión del Senado.

Feijóo ha asegurado que, pese a que le ha formulado varias preguntas a Sánchez en sede parlamentaria, éste se haya negado a contestarlas y su única respuesta haya sido "calumniar, difamar y poner el ventilador". "Yo lo que le pido son explicaciones. Es mi obligación y la suya sería darlas", ha aseverado.

Feijóo ha advertido de nuevo de que, si el jefe del Ejecutivo no quiere aportar la debida información, el PP tomará la decisión que corresponda, agotando todas las instancias para descubrir lo ocurrido en este caso. "Nuestra función democrática es investigar y llegar hasta el final", ha sentenciado.

"TRASIEGO DE MALETAS" DE DELCY RODRIGUEZ

Es más, ha subrayado que el "trasiego de maletas" sobre la visita a España en enero de 2020 de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, está "todavía sin aclarar". " Y son tres personas relacionadas directamente con la trama las tres que acudieron al aeropuerto internacional de Barajas", ha apostillado.

Dicho esto, ha explicado que la comisión de investigación del Senado, en la que por el momento se ha citado a "58 personas", tiene por objeto aclarar si se produjeron mordidas y comisiones antes, durante y después la pandemia.

"En definitiva, este caso pinta muy mal, afecta a seis ministros del Gobierno, afecta al anterior y al actual secretario de Organización del PSOE. Y lamentablemente, por la información que están publicando los medios, también afecta al entorno familiar del presidente del Gobierno", ha declarado.