Feijóo dice que Extremadura ha sido "epicentro de la degradación sanchista" y augura "victoria histórica" de Guardiola

(I-D) La vicesecretaria de regeneración institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, el secretario general del PP, Miguel Tellado; el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcur - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado este lunes su apoyo a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y ha celebrado que haya decidido convocar elecciones en la región el próximo 21 de diciembre "ante la pinza que quiere perjudicar al PP". Dicho esto, ha dicho estar "absolutamente convencido" de que los extremeños dará una "victoria histórica" a Guardiola.

"Extremadura ha sido el epicentro de la degradación sanchista. Ahora será la primera piedra de la restauración, la dignidad y la alternativa que representa el Partido Popular", ha declarado Feijóo en su intervención ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, del que se ha ausentado Guardiola y otros 'barones' territoriales del PP por razones de agenda.

Feijóo ha subrayado que Guardiola "ha tomado una decisión coherente y responsable" al convocar elecciones, ya que "ha elegido dar la cara y ha demostrado que gobernar no es resistir" sino que "es responder".

"Hay quien se aferra a la poltrona -no son palabras mías sino de los socios de Sánchez- y hay quien, como ella, queremos gobernar para la gente con el apoyo de la gente", ha manifestado el presidente del PP.

Según Feijóo, es "muy elocuente lo que ha hecho la presidenta de Extremadura". "¿No hay mayoría? Elecciones ¿No hay presupuesto? Elecciones. Ha convocado las elecciones ante la pinza que prefiere intentar perjudicar al PP que beneficiar a los extremeños", ha resaltado.

VE EN GUARDIOLA "LA PRESIDENTA DEL CAMBIO"

El presidente del PP ha subrayado que eso es lo que van a "votar en las urnas" el próximo 21 de diciembre. A su juicio, se votará "la política que funciona o la política de conveniencia; se votará afianzar el cambio o la pinza anti cambio; y se votará lo que conviene a la gente o lo que conviene a Sánchez".

Feijóo ha indicado que "el único partido que se presenta a las elecciones pensando en Extremadura es el Partido Popular" mientras que los demás se presentan "todos contra" el PP. A su entender, Guardiola "es la mejor presidenta para Extremadura, es la presidenta del cambio y a la que Extremadura va a dar una victoria histórica". "Estoy absolutamente convencido", ha afirmado.